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BM: Sudan Savaşında Yavaşlama Belirtileri Yok, Yaklaşık 1 Milyon Göçmen Güney Sudan’a Geçti

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sudan'daki savaşın durulacağına dair işaret olmadığını belirtti. Güney Sudan'a 1 milyon kişi sığındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:32
BM: Sudan Savaşında Yavaşlama Belirtileri Yok, Yaklaşık 1 Milyon Göçmen Güney Sudan’a Geçti

BM, Sudan'daki Savaşın Durmayacağını Açıkladı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sudan'da 20 aydan fazla süredir devam eden savaşın yavaşlayacağına dair hiçbir işaret olmadığını açıkladı.

Güney Sudan’a Göç Sayısındaki Artış

BMMYK Güney Sudan Temsilcisi Marie-Helene Verney, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda Güney Sudan’a gelen göçmen sayısındaki artışla başa çıkmak için gereken fonların yetersiz olduğunu vurguladı. Bu durum, sınır bölgelerindeki hizmetlerin aksamasına neden olmaktadır.

Verney, ani göçmen akını için gereken insani müdahalenin acı verici derecede yetersiz finanse edildiğini belirterek, bu yıl insanların ihtiyaçlarının yalnızca yüzde 24'ünün karşılandığını kaydetti.

Çatışmaların Yükselişi ve Göç

Verney, Sudan'ın Beyaz Nil, Sinnar ve Mavi Nil eyaletlerinde çatışmaların tırmanmasının ardından yalnızca üç haftada 80 binden fazla kişinin Güney Sudan'a sığındığını belirtti. Bu göçmenlerin çoğu, kritik insani yardım ihtiyaçları olan kadınlar ve çocuklardır.

Bahsi geçen bireylerin çoğu, uzak ve ulaşılması zor sınır kapılarından geçerek küçük köylere yerleşmektedir.

Sahada Zor Şartlar

Sudan'daki çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana Güney Sudan'a yaklaşık 1 milyon kişinin geçtiğini hatırlatan Verney, bu göçmenlerin derme çatma barınaklarda kaldığını ve bazılarınında ağaçların altında yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Ayrıca, sınır bölgelerindeki sınırlı hizmetler ve kaynaklar nedeniyle birçok göçmenin, Sudan'daki güvenlik durumunun iyileşmesi umuduyla daha iç kesimlere ilerlemediğini de belirtti.

Sağlık Durumu ve Beslenme Krizi

Joda sınır kapısında yapılan değerlendirmelerde, yetersiz beslenme oranlarının acil durum eşiğinin aşıldığı tespit edilmiştir. Verney, ilaçların tükendiğini ve gıda kaynaklarının kritik düzeyde azaldığını bildirdi. Bu durum özellikle beş yaş altı çocuklar ile hamile ve emziren kadınlar için beslenme durumunu bozmuştur.

Verney, ayrıca, temiz su eksikliği ve yetersiz tuvalet ile sanitasyon tesislerinin durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, kolera ve diğer ölümcül hastalıkların yayılmasının gerçek bir risk oluşturduğunu vurguladı. Yerel sağlık tesislerinin ya sınırlı ya da işlevsiz olduğunu söyledi.

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