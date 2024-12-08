BM Suriye Araştırma Komisyonu: Tarihi Bir Başlangıç

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün son 14 yıldır tarifsiz şiddet ve vahşetlere maruz kalan Suriye halkı için tarihi bir başlangıç." ifadesini kullandı.

Komisyon, Esed rejiminin çöküşü ve muhaliflerin Şam'ın ele geçirilmesi sonrasında, Sednaya Hapishanesi ile diğer gözaltı merkezlerindeki siyasi tutukluların serbest bırakılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suriyelilerin kendi isteklerini ön plana çıkarmanın ve ülkeyi insan hakları ve onuru garanti eden müreffeh bir geleceğe yönlendirmenin zamanının geldiği vurgulandı.

Ayrıca, Suriye’de Baas rejimini devirmeye yönelik olarak toprakları hızla ele geçiren gruplar tarafından son birkaç gün içinde gözaltında tutulan binlerce kişinin serbest bırakıldığı belirtildi. Bu durumun, serbest bırakılanlara ve ailelerine büyük bir rahatlama getirmesi gerektiği ifade edildi.

Sednaya Hapishanesi'nin onlarca yıl boyunca korku ve zulümle anıldığına dikkat çeken komisyon, tutukluların maruz kaldığı kötü muameleleri belgeleyen hücrelerin artık açık olduğunu hatırlattı. Ayrıca, gözaltı merkezlerine bağımsız insan hakları aktörlerinin erişiminin kolaylaştırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, hem muhalefet hem de hükümet liderleri'nin, sivilleri koruma konusundaki kararlılıklarının belirginleştiği belirtilirken, bu durumun cesaret verici olduğu ifade edildi. "Artık yapılanlarla sözler uyuşmalı" denildi.

Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Paulo Pinheiro, "Suriye halkının, bu tarihi anı, devlet tarafından organize edilen baskının sonu olarak görmesine izin verilmesi gerektiğini" belirtti. Sednaya Hapishanesinde onca yıl gözaltında tutulan kişilerin serbest bırakılmasını, milyonlarca Suriyeli için hayal bile edilemeyecek bir durum olarak nitelendiren Pinheiro, "Sorumlular, bu tür vahşetlerin bir daha asla tekrarlanmamasını sağlamakla yükümlüdürler" dedi.

Suriye'deki Son Gelişmeler

Suriye’de 27 Kasım tarihinde rejim karşıtı silahlı gruplar ile Esed güçleri arasında çatışmalar şiddetlendi. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde üstünlük sağlamaya başladı. 7 Aralık’ta, başkent Şam’a girmeye başlayan muhalif gruplara halk destek vermesiyle rejim kontrolü kaybetti ve Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona erdi.

Rejim lideri Esed ise başkentten kaçmak zorunda kaldı. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Türkiye sınırı yakınlarında PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat'ı özgürleştirerek, Münbiç’teki teröristlere yöneldi.