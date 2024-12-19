BM, Suriye'de Suçluların Hesap Vermesi Gerektiğini Vurguladı

BM: Suriye Halkı İçin Suçlular Hesap Vermeli

Birleşmiş Milletler (BM), uzun yıllardır acı çeken Suriye halkı için suçluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "Suriye'de toplu mezarlar ortaya çıkmaya devam ederken, devrik lider Esed'in geride bıraktığı yıkım daha da netleşiyor. Esed'in nerede olduğu da biliniyor. Bu bağlamda BM, Esed'in suçları için hesap vermesi adına yasal süreç için bir çağrıda bulunacak mı yoksa başka bir girişimi olacak mı?" sorusunu yanıtladı.

Hesap Verilebilirlik Mekanizmaları

Dujarric, BM'nin hesap verilebilirliği sağlamak için farklı mekanizmalara sahip olduğunu belirtti. Bunlar arasında BM mahkemeleri ve soruşturma komisyonları yer alıyor. Dujarric, "Uzun yıllardır acı çeken Suriye halkı için Suriye'de suç işleyenlerin hesap vermesi gerekiyor." diyerek durumu daha da netleştirdi.