BM, Suriye Geçiş Sürecine Desteğini Açıkladı

BM, Suriye halkının geçiş sürecindeki zorluklarla başa çıkması için destek vermeye hazır olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 22:51
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:51
BM, Suriye Geçiş Sürecine Desteğini Açıkladı

BM, Suriye Geçiş Sürecindeki Desteğini Yeniledi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş sürecindeki Suriye'yi desteklemeye hazır olduklarını vurguladı.

Pedersen, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Suriye toplantısına dair yazılı açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’ın daveti üzerine katıldığı toplantıda, Suriye halkına yönelik güçlü destek mesajı ile bu kritik dönemde geçici hükümetin yetkililerine yardım etme arzusunun önemini dile getirdi.

Pedersen, toplantıda Suriyeliler tarafından yönetilen, kapsayıcı ve güvenilir bir geçişe olan ihtiyacın altını çizerken, Suriye halkının bu geçişi barışçıl bir şekilde yönetmesi gerektiğine ve uluslararası taahhüdün gereken önemine dikkat çekti. "BM'nin, Suriye ve halkını bu tarihi fırsat ve zorlukla başa çıkmada desteklemeye hazır olduğunu yeniden teyit ettim," ifadelerini kullandı.

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