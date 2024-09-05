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BM: Suriye Kimyasal Silah Programı Hakkında Bilgi Eksikliği Var

BM, Suriye'nin kimyasal silah programıyla ilgili bilgilerin yetersiz olduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.09.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 17:59
BM: Suriye Kimyasal Silah Programı Hakkında Bilgi Eksikliği Var

Büyükelçi Ebo'dan Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Silahsızlandırma Direktör Yardımcısı Adedeji Ebo, Suriye yönetiminin kimyasal silah programı ile ilgili gerekli bilgileri sağlamadığını duyurdu.

Güvenlik Konseyi Oturumu

Ebo, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında yaptığı açıklamada, Suriye'nin kimyasal silah programıyla ilgili detayların yetersiz olduğunu ifade etti. 2024 yılı Mayıs ayında gerçekleşen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile yapılan son görüşmelere atıfta bulundu ve Suriye yönetiminden ilave açıklamalar talep ettiklerini vurguladı.

Yetersiz Bilgiler ve Araştırmalar

Ebo, Suriye'nin bazı faaliyetlerini beyan etmemesinin ardından mevcut bilgilerin yetersiz kaldığını belirtti. Halihazırda, bu konuyla ilgili 19 farklı faaliyet üzerinde araştırmaların devam ettiğini ve Suriye'nin tam işbirliğinin gerektiğini dile getirdi.

BMGK Üyelerine Çağrı

Ebo, BMGK üyelerine birlik içinde hareket etmeleri ve kimyasal silah kullanımına karşı güçlü bir duruş sergilemeleri gerektiğini hatırlatarak, "OPCW heyetine göre, Suriye yönetimi, kimyasal silah programıyla ilgili yeterli ve doğru bilgi sağlamıyor" dedi.

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