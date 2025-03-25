BM, Suriye'nin Ekonomik İyileşmesi İçin Yaptırımların Yumuşatılmasını Talep Ediyor

BM'den Suriye'ye Yaptırımların Yumuşatılması Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de ekonomik toparlanmayı teşvik etmek amacıyla uluslararası topluma yaptırımların yumuşatılması çağrısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen başkanlık etti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, toplantıda Suriye'deki insani ve siyasi durumu değerlendirerek, Beşşar Esed rejiminin düşüşünün üzerinden yaklaşık 4 ay geçtiğine dikkat çekti. Pedersen, 14 yıl süren iç çatışmanın ve tek adam yönetiminin etkilerinin büyük olduğunu belirtti.

Pedersen, Esed rejimi unsurlarının Suriye güvenlik güçlerine yönelik saldırılarına ve İsrail'in ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılara dikkat çekti. Ayrıca, İsrail’in tampon bölgelerinde inşaatlar yaptığını ifade ederek, bunun 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nın ihlali olduğunu vurguladı.

Pedersen'in ifadesine göre, İsrailli yetkililerin Suriye'deki varlıklarını sürdürme talepleri endişe veriyor. BMGK'ye, İsrail'in uluslararası yükümlülüklerine uymasını ve Suriye'nin egemenlik haklarına saygı göstermesi konusunda çağrıda bulundu.

Pedersen, "Suriye halkının ekonomik iyileşmesi için uluslararası desteğe ihtiyaç var. Yaptırımların hızlı ve geniş bir biçimde yumuşatılması şart," diyerek enerji, yatırım, finans, sağlık ve eğitim alanlarındaki yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini açıkladı.

İnsani Yardımlar İçin Ekstra Finansman Gerekiyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher, Suriye'deki geçiş sürecinin kırılganlıklarına dikkat çekerek, insani yardımların genişletilmesi konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti. Fletcher, "Sahadaki ekiplerimizin çabaları sayesinde insani yardımları genişletiyoruz ve daha fazla güzergah üzerinden yardım ulaştırıyoruz," dedi.

Fletcher, operasyonlarla birçok patlamamış mühimmatın temizlendiğini ve bu çalışmaların Suriyelilerin evlerine dönebilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu aktardı. Suriye’de insani yardım için daha fazla finansman gerektiğini belirten Fletcher, şunları ekledi: "Bu yıl Haziran ayına kadar en zor durumda olan 8 milyon kişiye ulaşmak için 2 milyar dolar talep ettik; fakat şu ana kadar sadece 155 milyon dolar, yani ihtiyaç duyulan miktarın %13'ü sağlandı."

Fletcher, Suriye'de 16 milyon insanın temel gıda, su, barınak ve ilaca erişimi olmadığına dikkat çekerek, "14 yıllık çatışma ve yıkımın ardından Suriyeliler sadece 14 haftadır daha iyi bir gelecek inşa etme yolunda ilerliyor. Ancak zaman daralıyor. Artık sorunları gözlemlemek yerine çözüm üretmek zorundayız," diyerek sözlerini tamamladı.