BM, Suriye'nin Kuzeybatısındaki Yardım Bütçesinin Azaldığını Açıkladı

Uluslararası Yardım Bütçesi Tehdit Altında

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısında yerinden edilmiş bireylerin barındığı yaklaşık 200 kampa yönelik uluslararası yardım bütçesinin ciddi şekilde azaldığını duyurdu.

Bölgedeki İhtiyaçlar Artarken Yardımlar Yetersiz

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında, eğer ek fon sağlanmazsa Suriye’nin kuzeybatısındaki bu kamplarda sağlanan su ve sanitasyon hizmetlerinin eylül ayında askıya alınabileceğini vurguladı. Bu kamplarda toplam 900 binden fazla yerinden edilmiş kişi yaşamaktadır.

Durum Değerlendirmesi

Haq, bu hafta yetersiz fonlamanın etkilerini incelemek üzere bölgeye giden BM ekibinin, bu ayın sonuna kadar mevcut fonların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ayrıca, haziran itibarıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki 100'den fazla sağlık tesisi yetersiz finansman nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Yardım Planları Yetersiz Kalıyor

Haq, bu yıl için Suriye'de planlanan 4 milyar dolarlık insani müdahale planının yalnızca %21'inin finanse edildiğini ve toplam 871 milyon dolar harcandığını duyurdu. Sağlık, su ve sanitasyon gibi sektörlerin daha da büyük finansman açıklarıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Çocuklar İçin Aşılama Kampanyası

Haq, ayrıca, bu hafta içinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Suriye'de 5 yaş altındaki 2 milyondan fazla çocuğu hedef alan bir ulusal aşılama kampanyasının başlatıldığı bilgisini de paylaştı.