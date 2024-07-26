Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BM, Suriye'nin Kuzeybatısındaki Yardım Bütçesinin Azaldığını Açıkladı

Birleşmiş Milletler, Suriye'nin kuzeybatısında yardımların azalması nedeniyle uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 21:25
BM, Suriye'nin Kuzeybatısındaki Yardım Bütçesinin Azaldığını Açıkladı

Uluslararası Yardım Bütçesi Tehdit Altında

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeybatısında yerinden edilmiş bireylerin barındığı yaklaşık 200 kampa yönelik uluslararası yardım bütçesinin ciddi şekilde azaldığını duyurdu.

Bölgedeki İhtiyaçlar Artarken Yardımlar Yetersiz

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında, eğer ek fon sağlanmazsa Suriye’nin kuzeybatısındaki bu kamplarda sağlanan su ve sanitasyon hizmetlerinin eylül ayında askıya alınabileceğini vurguladı. Bu kamplarda toplam 900 binden fazla yerinden edilmiş kişi yaşamaktadır.

Durum Değerlendirmesi

Haq, bu hafta yetersiz fonlamanın etkilerini incelemek üzere bölgeye giden BM ekibinin, bu ayın sonuna kadar mevcut fonların tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Ayrıca, haziran itibarıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki 100'den fazla sağlık tesisi yetersiz finansman nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.

Yardım Planları Yetersiz Kalıyor

Haq, bu yıl için Suriye'de planlanan 4 milyar dolarlık insani müdahale planının yalnızca %21'inin finanse edildiğini ve toplam 871 milyon dolar harcandığını duyurdu. Sağlık, su ve sanitasyon gibi sektörlerin daha da büyük finansman açıklarıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Çocuklar İçin Aşılama Kampanyası

Haq, ayrıca, bu hafta içinde Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Suriye'de 5 yaş altındaki 2 milyondan fazla çocuğu hedef alan bir ulusal aşılama kampanyasının başlatıldığı bilgisini de paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Bitcoin'de yer yerinden oynayacak! Bomba tahmin geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Fatura ödeyenlere 450 TL piyango çıktı! Başvuran hemen alır!

Bitcoin'de yer yerinden oynayacak! Bomba tahmin geldi!

Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!

O üniversite 100.000 TL burs dağıtıyor! Tercih eden yaşadı!

Nakit arayan gence yaşlıya nakit destek! 70.000 TL ödeme çıktı!

Evinde klima olanlar dikkat! Bunu yapmayan korkunç hastalığa yakalanabilir!

Altın fiyatları uçuşa geçti! O tarihte rekorun rekoru geliyor!

Belediye Personel Alım İlanına Başvuru! Şoför, Operatör ve daha bir çok alanlarda personel alımı yapılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye müjde! 40.000 TL kredi çıktı!

Günde bir kaşık yemek kolestrolü yok ediyor! İlaçları bıraktıran kür!

13 saniyede uçurtma uçuran çocuk resimleri arasındaki 3 farkı bulanın IQ'su en az 130!

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!