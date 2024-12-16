BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Şam'daki Temaslarına Devam Ediyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Şam'da önemli görüşmeler gerçekleştiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez gittiği Şam'da temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

Pedersen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şam'da olduğu ve önemli görüşmeler sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Pedersen, şimdiye kadar Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed el-Culani) ve geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir ile görüştü. Özel Temsilci, 14 Aralık 2024'te Suriye ile ilgili yapılan Akabe Uluslararası Toplantısı'nın sonuçları hakkında brifing vererek, BM Güvenlik Konseyi nin 2254 sayılı kararının ilkelerine dayalı, Suriye'nin sahip olduğu ve yönettiği güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi geçişe ihtiyaç olduğunun altını çizdi," denildi.

Ayrıca, Pedersen'in BM'nin Suriye halkına her türlü yardımı sağlama niyetinde olduğunu aktardığı ve halkın yaşadığı zorluklar ile öncelikleri hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Açıklamada, "Pedersen'in önümüzdeki günlerde yapacağı çok sayıda görüşme de planlandı," ifadelerine yer verildi.

Pedersen, rejimin devrilmesinin ardından dün ilk kez Şam'a ulaşmıştı. Şam'da gazetecilere konuşan Pedersen, rejimin devrilmesinin ardından gördükleri değişimin önemine dikkat çekerek, "Elbette bu değişim kendi başına büyük umutlar oluşturuyor, ancak hepimiz önümüzde hala birçok zorluk olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bunu en başından itibaren doğru yürütmemiz gerekiyor. Başından beri tüm Suriyelileri kapsayan siyasi süreci başlatmamız gerektiğini söylüyorum. Bu sürecin açıkça Suriyeliler tarafından yönetilmesi gerekiyor," şeklinde konuştu.

Pedersen, 14 Aralık'ta Ürdün'ün Akabe kentinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısına katılmıştı.