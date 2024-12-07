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BM Suriye Temsilcisi Pedersen, Doha Forum 2024'te Önemli Açıklamalarda Bulundu

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, Doha Forum 2024'te Cenevre'de acil siyasi görüşmelere çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 21:04
BM Suriye Temsilcisi Pedersen, Doha Forum 2024'te Önemli Açıklamalarda Bulundu

BM Suriye Temsilcisi Pedersen'den Cenevre Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'deki güncel durumu değerlendirerek, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uygulanması için Cenevre'de acil siyasi görüşmeler yapılması çağrısında bulundu.

Doha Forum 2024'te Önemli Mesajlar

Pedersen, Katar'da düzenlenen Doha Forum 2024 çerçevesinde bir basın bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, Suriye'deki durumun her geçen gün değiştiğini vurguladı.

Pederse, çeşitli ülkelerden bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye, İran ve Rusya ile beraber, ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile de konuyu ele aldığını açıkladı.

Pedersen, toplantılarda yapılan görüşmelerin ardından, çağrısının destek bulduğunu ve yakın zamanda bir tarih açıklamayı umduğunu aktardı.

Geçiş Sürecinin Aciliyeti

"Suriye'de kapsayıcı ve güvenilir geçiş düzenlemelerinin acilen oluşturulmasıyla başlayan düzenli bir siyasi geçişe duyulan ihtiyaç, hiç bu kadar acil olmamıştır." şeklinde konuşan Pedersen, daha önceki süreçlerden farklı bir yaklaşım gerektiğinin altını çizdi.

Suriye Halkının İhtiyaçlarına Dikkat

Pederse, "Bu süreç, Suriye halkının meşru isteklerinin gerçekleşmesine ve Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesine yol açmalıdır." dedi. Pedersen, gerilimin düşürülmesi ve sivillerin uluslararası insancıl hukuka uygun olarak korunmasına yönelik çağrısını da yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Katar'da düzenlenen Doha Forum...

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Katar'da düzenlenen Doha Forum 2024'te Suriye'deki son durum hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Katar'da düzenlenen Doha Forum...

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Katar'da düzenlenen Doha Forum 2024'te Suriye'deki son durum hakkında basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

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