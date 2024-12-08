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BM Suriye Temsilcisi Pedersen: Geçiş Düzenlemeleri Hayata Geçirilmeli

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'de geçiş düzenlemelerinin acilen tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 15:41
BM Suriye Temsilcisi Pedersen: Geçiş Düzenlemeleri Hayata Geçirilmeli

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'den Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Katar'da gerçekleştirilen Doha Forum 2024'te yaptığı açıklamada, "Bugün, (Suriye'de) geçiş düzenlemelerini tesis ederek işe başlamalıyız. İlk önceliğimiz bu." dedi.

Pedersen, Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye'deki durumu değerlendirirken, "Bugün Suriye tarihinde bir dönüm noktası. Bu millet, 14 yıl boyunca amansız acılara katlandı." ifadelerini kullandı. Suriye halkına dayanışma mesajı gönderen Pedersen, "Bu karanlık dönem, derin yaralar bıraktı." diyerek, yeni bir döneme ihtiyatla bakmak gerektiğini belirtti.

Yeni Dönem için Umut Açıklamaları

Yeni dönem için umut veren Pedersen, yerinden edilenlerin evlerine dönmesinin ve ailelerin yeniden bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. "Suriye'de yenilenme ihtimalini kucaklamanın tam zamanı. Suriye halkının direnci, birleşik ve barışçıl bir gelecek için bir yol sunuyor." dedi.

Pedersen, Suriye'de istikrarlı geçiş düzenlemelerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini, bu süreçte tüm uluslararası toplumun desteğinin hayati olduğunu belirtti. Sahada bulunan silahlı aktörlere de kamu düzenini koruma ve sivilleri muhafaza etme çağrısında bulundu.

Uluslararası Dayanışma ve Adalet İhtiyacı

Pedersen, Suriye'de diyalog ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Herkes için barış ve onuru güvence altına almak üzere kolektif bir çaba sarf edilmelidir." dedi.

Geçiş Sürecinin Sorumluluğu Suriyelilerde

Pedersen, geçiş sürecinin ana sorumluluğunun Suriyelilere ait olduğunu ifade ederek, “Suriye’deki tüm toplulukları kapsayan geçiş düzenlemeleri hayata geçirilmelidir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, HTŞ lideri hakkında da açıklamalarda bulundu.

BM Temsilcisi, "Suriye'de bazı gelişmeler gözlemliyoruz, umarım ki çatışmalar sona erer." diyerek diyaloğun önemini vurguladı.

Astana Formatı'nın tarafları olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas...

Astana Formatı'nın tarafları olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak'ın dışişleri bakanları, Suriye'deki son gelişmeleri ele almak için Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

Astana Formatı'nın tarafları olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas...

Astana Formatı'nın tarafları olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yanı sıra Katar, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Irak'ın dışişleri bakanları, Suriye'deki son gelişmeleri ele almak için Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi.

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