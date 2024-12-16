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BM Suriye Temsilcisi Pedersen, HTŞ Lideri Şera ile Şam’da Görüştü

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, HTŞ lideri Ahmed eş-Şera ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 01:13
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 01:13
BM Suriye Temsilcisi Pedersen, HTŞ Lideri Şera ile Şam’da Görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani) ile Şam'da önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu kritik toplantı, Suriye'deki güncel gelişmelerin ele alınması amacıyla yapıldı.

Suriye'deki geçici hükümet kaynaklarına göre, Pedersen, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Şam'a giden ilk BM temsilcisi olarak dikkat çekti. Burada HTŞ lideri Şera ile bir araya gelerek, bölgedeki durumu değerlendirme fırsatı buldu.

Görüşme sırasında Şera, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının güncellenmesi ve Suriye’deki mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Suriyelilerin sorunlarının çözümü için hızlı ve etkili bir işbirliği gerektiğini vurgulayan Şera, ülkenin toprak bütünlüğü, yeniden inşası ve ekonomik kalkınma konularına odaklanılması gerektiğini belirtti.

Şera ayrıca, mültecilerin güvenli bir şekilde Suriye’ye dönüşü için uygun bir ortamın sağlanmasını ve bu süreçler için ekonomik ile siyasi destek verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu adımların ise acele edilmeden, dikkatli bir şekilde ve uzman ekiplerin gözetiminde gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

BM Güvenlik Konseyi’nde Aralık 2015'te kabul edilen 2254 sayılı karar, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri tamamlamasının ardından geçiş yönetiminin kurulmasını öngörüyor. Müzakerelerin 6 ay içerisinde sonuçlandırılması ve sonrasında 12 ay içinde adil bir seçime götürecek bir anayasa hazırlanması hedefleniyor.

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