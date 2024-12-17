BM: Suriye'ye İnsani Yardım Desteği Artırılmalı

BM'den Suriye İçin İnsani Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Suriye'ye yönelik hayati önem taşıyan insani yardım desteğinin artırılması için sağlam bir temelin bulunduğunu belirtti.

Umutsuzluğa Rağmen İhtiyatlı Bir Umut

Fletcher, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaptığı Suriye ziyaretleriyle ilgili sosyal medya platformu X'te önemli açıklamalarda bulundu. Suriye için bir "ihtiyatlı umut anı" olduğunu ifade eden Fletcher, Heyet Tahrir Şam lideri Ahmed eş Şara (Ebu Muhammed el Culani) ile yaptığı görüşmelerden olumlu bir cesaret aldığını aktardı.

Fletcher, bu bağlamda hayati önem taşıyan insani yardım desteğinin iddialı bir şekilde artırılması için yeterli temellerin mevcut olduğunu sözlerine ekledi.