BM Temsilcisi'nden İsrail'e Sert Tepki: Cinsel Şiddet Kabul Edilemez

BM Özel Temsilcisi'nden Önemli Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilere yaptığı cinsel şiddeti "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Gözaltı Koşullarında Dramatik Kötüleşme

Patten, BM'nin yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail gözetimi altında bulunan Filistinli erkek, kadın ve çocukların gözaltı koşullarında dramatik bir kötüleşme olduğunu" vurguladı. Bu bağlamda, cinsel şiddet ve işkencenin herhangi bir koşulda ve bağlamda kabul edilemeyeceğini ifade etti.

İnsan Hakları İhlali

Pramila Patten, "Bu tür iğrenç eylemler, insan haklarının ve onurunun ciddi bir ihlalini oluşturmanın yanı sıra, bölgede barış ve istikrara dair çabaları da baltalamaktadır." dedi.

Mağdurlar İçin Destek Çağrısı

Patten, mağdurların iyileşme sürecine destek sağlanması gerektiğini belirtti. Ayrıca, temmuz ayında İsrail'in Sde Teiman Askeri Üssü'nde yaşanan cinsel şiddet olayına dikkat çekti ve belirtilen durumun mağdurunun ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını hatırlattı.

Uluslararası Normlar ve Standartlar

Patten, uluslararası insan hakları standartlarının korunmasına ve gözaltı koşullarının bu standartlara uygun hale getirilmesine vurgu yaptı. İsrailli yetkililere, uluslararası kuruluşların işgal altındaki Filistin Topraklarına engelsiz erişim sağlaması gerektiğini belirtti.

Adalet Süreçlerine Müdahaleye Dikkat

Patten, bazı İsrailli siyasi aktörlerin adalet süreçlerine müdahale etme girişimlerinden endişe duyduğunu ifade etti. Gözaltı koşullarında cinsel şiddetin normalleştirilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Patten, iddia edilen ihlallerin derhal ve etkili bir biçimde soruşturulmasını talep etti.