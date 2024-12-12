BM Temsilcisi Otunbayeva: Afganistan'ın İzolasyonu Çözüm Değil

BM Özel Temsilcisi Otunbayeva'dan Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Özel Temsilcisi Roza Otunbayeva, Afgan yönetimiyle gerçekleştirdikleri "angajman" ilkesi üzerinden ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

Otunbayeva, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı açıklamada, "Baskı ve kınamanın da işe yaramadığını görüyoruz. Eğer bunlar da ileriye dönük angajman ilkesiyle yürütülmezse Afganistan'ın izolasyonuna yol açar. İzolasyon ise çözüm değil." uyarısında bulundu.

İnsani Yardımda Önemli Gelişmeler

Otunbayeva, Afganistan'daki çalışmaların bağışçıların cömert katkıları sayesinde bu yıl 15,3 milyon kişiye insani yardım ulaştırıldığını belirtti. Ancak, Afgan kadınlarının ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile BM'de çalışma olanaklarının kısıtlandığına dikkat çekti.

Afgan kız çocuklarının altıncı sınıftan sonra eğitime erişimlerinin engellendiğini hatırlatan Otunbayeva, "Kadınlar ve kız çocukları, hayatın neredeyse her alanından giderek siliniyor." dedi.

Diyalog ve İletişim Önemli

Otunbayeva, Afganistan yönetiminin karar alma sürecinde iç dinamiklere odaklandığını ifade ederek, BM'nin "angajman" ilkesini sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. "Diyalog, normalleşme veya tanıma anlamına gelmez. Bu, Afganistan'ın izolasyonunu engellemek için sürekli iletişim kurmanın bir yoludur." ifadesini kullandı.

İnsani Kriz Derinleşiyor

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, Afganistan'ın hala büyük bir insani krizle yüz yüze olduğuna dikkat çekti. Nüfusun neredeyse yarısının yoksulluk içinde yaşadığını belirten Fletcher, bu yıl yaşanan aşırı hava olaylarının çok sayıda Afgan için ciddi kayıplara neden olduğunu kaydetti.

Fletcher, "Nüfusun yüzde 33'ünden fazlası sağlık hizmetlerine erişemiyor ve her üç Afgan'dan biri gıda güvencesinden yoksun durumda." uyarısında bulundu.

Acı Gerçekler ve Destek İhtiyacı

Afganistan'daki nüfusun yarısının desteğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Fletcher, ülkenin dünya üzerindeki en büyük insani kriz bölgelerinden biri olduğunu belirtti. Bu yıl BM ve insani yardım ortakları aracılığıyla yaklaşık 18 milyon kişiye hayat kurtarıcı destek sağlandığını ifade etti.

Fletcher, insani yardım çalışanlarının özverili çabalarına dikkat çekerek, BMGK'den taleplerini dile getirdi. Talep edilen maddeler arasında insani operasyonlar için finansmanın artırılması ve kadınlara yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin azaltılması yer alıyor.

Halkın büyük zorluklara rağmen umutlarını yitirmediğine dikkat çeken Fletcher, "Hakları, özgürlükleri ve gelecekleri için mücadele etmekten vazgeçmediler. Biz de vazgeçmemeliyiz." dedi. Uluslararası dayanışmanın ve insanlık adına desteğin sürmesi gerektiğini vurgulayarak, Afgan halkının yanında olma çağrısında bulundu.