BM Temsilcisi Pedersen'den Suriye'ye Destek Çağrısı!

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, uluslararası topluma Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye destek olma çağrısını tekrarladı. Pedersen, 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından gerçekleştirdiği ikinci ziyareti sırasında Şam'da önemli temaslarda bulundu.

Pedersen, basın toplantısında, Suriye'nin yeni hükümetinin yetkilileriyle ve halkın çeşitli kesimlerinden kişilerle bir araya gelerek mesajlarını dikkatlice dinleme fırsatı bulduğunu belirtti. Suriye'deki mevcut duruma dair olumlu haberlerin mevcut olduğunu vurgulayan Pedersen, bu dönemde uluslararası toplumsal desteğin önemine işaret etti.

Pederse, "Siyasi geçişin başarılı olması şart. Başarısızlık ihtimali konusunda ortak bir görüş var. Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü geri kazandıracak, yeni bir anayasaya, özgür ve adil seçimlere zemin hazırlayacak kapsayıcı bir geçiş sürecine ihtiyacımız var. Bu, Suriye halkının meşru taleplerini de karşılayacaktır," dedi.

Pedersen, bu hedeflerin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının temel prensipleri olduğunu hatırlatarak, Suriye halkının bu sürece öncülük etmesi gerektiğini ve doğru yönde ilerlediğinden emin olunması gerektiği vurgusunu yaptı. Ayrıca, Suriye'deki zorlukların ve birbirine bağlı sorunların çokluğuna dikkat çekerek, "Uluslararası toplumun gerekli desteği sağlamak için orada olması gerekiyor" ifadesini kullandı.