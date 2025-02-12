BM Temsilcisi Yıldız: Suriye'nin Geleceğinde Terör Gruplarına Yer Yok

BM Temsilcisi Yıldız'dan Kritik Mesaj

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, tüm dünyaya Suriye'nin geleceği hakkında önemli bir mesaj iletti. Yıldız, "Suriye'nin geleceğinde DEAŞ veya PKK/YPG/SDG'ye yer yoktur. Bu terörist grupların varlığına son vermek, barışçıl, bağımsız ve siyasi olarak birleşik bir Suriye için ön koşuldur." ifadesini kullandı.

Orta Doğu Konulu Toplantıda Terör Vurgusu

Büyükelçi Yıldız, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Orta Doğu konulu toplantıda konuşarak, Suriye'deki gelişmelerle ilgili ülke temsilcilerine hitap etti. Yıldız, YPG/"SDG" unsurlarının PKK'dan ayrı bir oluşum olarak kabul edilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, Suriye'nin doğal kaynaklarının terör grupları tarafından sömürülmesine son verilmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Saldırıları ve Suriye'nin Egemenliği

Büyükelçi Yıldız, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınayarak, "İsrail'in, Suriye topraklarına doğru ilerlemesini kınıyoruz ve Konseyi, İsrail'in Suriye'deki varlığının sona ermesi için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

Halkına Hizmet Edebilecek İstikrarlı Bir Suriye

Yıldız, Suriye'deki geçiş sürecinin, halkın yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik tarihi bir fırsat sunduğunu, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini belirtti. "Halkına hizmet edebilecek istikrarlı bir Suriye yaratma fırsatını kaçırmayı göze alamayız." diyen Yıldız, ABD ve Avrupa Birliği'nden alınan desteğin önemli ancak yeterli olmadığını vurguladı.

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin, milyonlarca Suriyeliye kucak açma konusundaki kararlılığının altını çizerken, Suriyelilerin gönüllü olarak geri dönmelerini teşvik etmenin önemini de dile getirdi.