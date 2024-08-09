BM Terörle Mücadele Ofisi'nden İşbirliği Urgesi

BM'den Terörizme Karşı İşbirliği Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Terörle Mücadele Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov, DEAŞ terör örgütünün oluşturduğu tehdidin devam ettiğini belirterek, "Üye devletler arasında işbirliği vazgeçilmez olmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Afri̇ka'daki Durum Zorluğunu Koruyor

BM Güvenlik Konseyi toplantısında değerlendirmelerde bulunan Voronkov, "Maalesef Afrika'nın belli bölgelerindeki durum, son brifingimden bu yana iyileşmedi. Batı Afrika ve Sahel bölgesindeki terör ortamı zorlu ve karmaşık bir seyir izlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki Tehditler

Voronkov, DEAŞ ve diğer terör gruplarının Afganistan'da üye kazanma çabalarını önemli bir endişe kaynağı olarak görmekte olduğunu belirtti. "Afganistan'ın bir kez daha terör yuvası haline gelmesine engel olmak için birleşmemiz gerekiyor" dedi.

Politik Stratejiler ve İşbirliği

Voronkov, işbirliğinin yalnızca "kapsamlı siyasi stratejilere dayalı olmadığında ve bazen meşru güç kullanımı gerektirebilecek yanıtlara yol açmadığında" yetersiz kalabileceğini vurguladı. "Üye devletler arasında işbirliği vazgeçilmez olmaya devam ediyor" şeklinde tekrar vurguladı.

Konferans Duyurusu

Voronkov, Kasım 2024'te Kuveyt'te "Orta Asya'nın ötesinde bölgesel terörle mücadele işbirliğinin" etkilerini ele almak üzere üst düzey bir konferans düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Toplum İçin Önem

Sözlerini sürdüren Voronkov, siyasi stratejilerin terörizmin çok yönlü etkenlerini ele alması gerektiğini kaydederek, terörizmin uluslararası toplum için, hiçbir devletin tek başına üstesinden gelemeyeceği önemli bir sorun olduğunun altını çizdi.