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BM, Trump'ın Gazze'yi Devralma Planını Sert Bir Dille Eleştirdi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Trump'ın Gazze'yi devralma planına karşı çıkarak, zorla insan transferinin yasak olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:40
BM, Trump'ın Gazze'yi Devralma Planını Sert Bir Dille Eleştirdi

BM, Donald Trump'ın Gazze'yi Devralma Planını Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'devralma' ve buradaki Filistinlileri zorla yerinden etme planını şiddetle eleştirerek, işgal altındaki topraklara zorla insan transferinin veya buradan insanların sınır dışı edilmesinin kesinlikle yasak olduğunu belirtti.

Filistinlilere Saygı Duyulmalı

Türk, yazılı açıklamasında, Trump'ın Gazze'yi devralmak ve buradaki Filistinlileri komşu ülkelere yerleştirmek istemesine karşı olduğunu vurguladı. Gazze'de 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin, esirlerin ve keyfi olarak gözaltına alınan tutukluların serbest bırakılması ile birlikte ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti. Türk, savaşın sona ermesinin ardından Gazze'nin, uluslararası insani hukuka ve insan hakları hukukuna saygı gösterilerek yeniden inşa edilmesinin önemini dile getirdi.

Uluslararası Hukukun Temel İlkeleri

Filistin ve İsraillilerin onur ve eşitlik temelinde barış ile güvenliğe ihtiyaç duyduğunu belirten Türk, uluslararası hukukun 'kendi kaderini tayin hakkı'nın korunmasını zorunlu kıldığını ifade etti. Türk, Uluslararası Adalet Divanı tarafından tekrar vurgulanan bu ilkenin işgal altındaki topraklarda zorla insan transferinin yasak olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

Trump'ın Açıklamaları ve Tepkiler

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD’nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve burada patlamamış bombaların sökülmesi ve yıkılmış binaların kaldırılması gibi görevleri üstleneceğini ifade etti. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını savundu.

Filistin Temsilcisinden Tepki

Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump'ın Gazze halkını yerinden etme yönündeki sözlerine yanıt vererek, 'Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını 'daha mutlu ve güzel bir yere' göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin.' ifadelerini kullandı.

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