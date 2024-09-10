BM, Türk Aktivist Eygi'nin Ölümüne Bağımsız Soruşturma Çağırdı

BM'den Türk Aktivist Eygi'nin Ölümüne Bağımsız Soruşturma Çağrısı

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Türk aktivist Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi ile ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini bildirerek, "Onun (Eygi) öldürülmesi ve Batı Şeria'daki tüm hukuka aykırı öldürme eylemleri yakın bir incelemeyi gerektiriyor" şeklinde konuştu.

Shamdasani, halkın öfke, kızgınlık ve üzüntü duygularını paylaştığını ifade ederek, "Filistinlilerin haklarını barışçıl bir biçimde savunan bu genç kadın, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine karşı durdu" dedi.

Fitch'den Enflasyon Beklentilerine İlişkin Açıklama

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, Türkiye'de sıkı para politikalarının enflasyon beklentilerini iyileştirmesi bekleniyor. Morales, "Aylık enflasyon baskıları yavaşlıyorsa, piyasa enflasyon tahminlerini buna göre revize edecektir" ifadesini kullandı.

İnternet İhbarlarında Kumar Şikayetleri Öne Çıktı

Geçen yıl, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na yapılan internet ihbarlarının büyük çoğunluğu kumar ve bahis ile ilgiliydi. Toplamda 245 bin 766 şikayette bulunuldu, bunlardan 75 bin 54’ü kumar oynanmasına ilişkin oldu.

Akıllı Şehir Projeleri Avrupa'yı Geliştirecek

TÜBİTAK tarafından koordine edilen yeni projeler, şehirlerin akıllı hale gelmesine katkı sağlayacak. Projelerin, 14 Kasım'a kadar sunulması ve bütçelerinin 230 bin avroyu aşmaması bekleniyor.

Petrol Devlerinin Kar Zayıfladı

İlk yarıda petrol devlerinin kârı yüzde 10 oranında düştü. Rusya'nın Rosneft şirketi, yılın ilk yarısında en fazla kâr artışı gösteren öne çıkan isim oldu.

Ege Denizi'ndeki Deniz Çayırlarının Durumu Tehdit Altında

Üniversite öğretim üyeleri, iklim değişikliği ve kirliliğin Ege Denizi'ndeki deniz çayırlarını olumsuz etkilediğini belirtti. Prof. Dr. Ergün Taşkın, deniz çayırlarının derinliklerinin azalmakta olduğunu vurguladı.

Emeklilik Döneminde Kapalı Kalp Ameliyatı

43 yıl süren kalp delik problemi, Gönül Kahraman için emekli olduktan sonra kapalı bir yöntemle çözüldü. Kahraman, "Çok mutluyum, kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum" dedi.

Koleksiyoner Semra Erkan Oyalarının Hikayesini Anlattı

Emine Semra Erkan, 50 yıllık oya koleksiyonu aracılığıyla kadınların ifade özgürlüğünü aktardı. "Dilli oyalar, kadınların duygularını ifade etmenin bir yoluydu" dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Hedefleri Büyütüyor

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, yeni rekorlar için çalışacaklarını belirtti ve milli takımlara oyuncu gönderen en büyük kulüp olduklarını vurguladı.

Atıcılığa İlginin Artışından Memnuniyet

Atıcılık takımı, kazandıkları ilk Olimpiyat madalyasının ardından ilgi arttığını dile getirdi. Yusuf Dikeç, "Her gün atıcılığa başlamak isteyen aileler geliyor" dedi.

Golbol Kadın Milli Takımı'nın Kadrosu Korunuyor

Golbol Kadın Milli Takımı, 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına kadar kadrosunu koruyacaklarını duyurdu. Ayhan Yıldırım, genç kadronun en tecrübeli oyuncusunun dahi sadece 30 yaşında olduğunu belirtti.

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