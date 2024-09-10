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BM, Türk Aktivist Eygi'nin Ölümüne Bağımsız Soruşturma Çağırdı

BM, Eygi'nin ölümü için bağımsız soruşturma talep etti; aktivistin barışçı mücadelesi yankı buldu.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:45
BM, Türk Aktivist Eygi'nin Ölümüne Bağımsız Soruşturma Çağırdı

BM'den Türk Aktivist Eygi'nin Ölümüne Bağımsız Soruşturma Çağrısı

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Türk aktivist Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi ile ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması gerektiğini bildirerek, "Onun (Eygi) öldürülmesi ve Batı Şeria'daki tüm hukuka aykırı öldürme eylemleri yakın bir incelemeyi gerektiriyor" şeklinde konuştu.

Shamdasani, halkın öfke, kızgınlık ve üzüntü duygularını paylaştığını ifade ederek, "Filistinlilerin haklarını barışçıl bir biçimde savunan bu genç kadın, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetine karşı durdu" dedi.

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