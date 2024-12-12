BM, Türkiye'nin Somali ve Etiyopya Arasındaki Anlaşmadaki Rolünü Takdir Ediyor

BM'den Türkiye'ye Övgü

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında anlaşma sağlanmasındaki etkili rolünü takdirle karşıladığını duyurdu.

Liderleri Bir Araya Getiren Diplomasi

Türkiye, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için önemli bir platform sağladı. Bu anlaşma, Bölgesel istikrar ve barış için atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

BM, Türkiye'nin sağladığı bu diplomatik çabaların, Somali ile Etiyopya arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde kilit bir unsur olduğuna inanıyor.