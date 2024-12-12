BM, Türkiye'nin Somali ve Etiyopya Arasındaki Rolünü Takdir Etti

BM, Türkiye'nin Diplomatik Başarısını Vurguladı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında imzalanan anlaşmaya sağladığı katkıyı takdirle karşıladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Ankara Bildirisi'nin bölgedeki çatışmalara çözüm sağlama potansiyeline dikkat çekti.

Dujarric, AA muhabirinin Türkiye'nin arabuluculuk rolüne yönelik sorularını cevaplayarak, "Etiyopya ve Somali arasında Türkiye'nin liderliğinde imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz," dedi. Bu durumun, üye ülkelerin karşılıklı saygı ve dostluk ruhuyla sorunlarını çözmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildiğini belirtti.

Teknik müzakerelerin başlamasına sabırsızlandıklarını ifade eden Dujarric, "Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasında anlaşma sağlanması konusundaki rolünü takdirle karşılıyoruz," dedi ve BM'nin gerekli desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Ankara Bildirisi'nin Önemi

Ankara Bildirisi, Somaliland ile Etiyopya arasında 1 Ocak'ta imzalanan mutabakat zaptı sonrasında önemli bir rol üstlenmiştir. Bu mutabakat, bölgedeki gerilimi artırmasına karşın Türkiye'nin öncülüğünde sağlanan diyaloğun önemli bir adım olduğu ifade ediliyor.

Dujarric, diyaloğun her zaman olumlu bir gelişme olduğunu belirtiyor; ancak siyasi iradenin şart olduğunu da ekliyor. Arap Birliği ve Afrika Birliği'nin krizi aşmak adına yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kalmış olması dikkat çekiyor.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11 Aralık'ta buluşan liderlerin, sorunun çözümüne yönelik bir mutabakata vardığı ve bu süreçte Türkiye'nin kolaylaştırıcılık rolüne vurgu yapılıyor. Taraflar, Şubat 2025'e kadar teknik müzakerelere başlamayı ve 4 ay içerisinde görüşmeleri tamamlamayı hedefliyor.