BM, Ukrayna'daki Nüfusun %40'ının İnsani Yardıma İhtiyacı Olduğunu Açıkladı

BM'den Ukrayna'daki İnsani Durum Hakkında Korkutan Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna İnsani Yardım Koordinatörü Matthias Schmale, Şubat 2022'de patlak veren Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkileri üzerine önemli bilgiler paylaştı. Schmale, 12 binden fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve Ukrayna nüfusunun neredeyse %40'ının insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yardım Amaçları ve Ulaşılması Planlanan Kişi Sayıları

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, Ukrayna'daki insani müdahale planı hakkında bilgi veren Schmale, bu yıl 8,5 milyon kişiye yardım ve koruma sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Altyapı Saldırıları ve Riskler

Ukrayna'da altyapıya yönelik saldırıların olduğunu ve Şubat 2022'den bu yana sağlık tesislerine 2 binden fazla saldırı gerçekleştiğini vurguladı. Schmale, enerji altyapısına yönelik sistematik saldırıların, özellikle kış aylarında, elektriksiz kalan savunmasız insanlar için ek bir risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Finansal Destek ve Hedefler

BM tarafından yürütülen insani yardım kampanyasında, sivillere destek sağlamak için 1,8 milyar dolar tutarında bir yardım toplandığını belirten Schmale, bu yardımlar sayesinde en az 7,2 milyon kişiye ulaşıldığını bildirdi. Mart 2025'e kadar 1,8 milyon kişiye daha ulaşmayı planladıklarını ve bunun için 500 milyon dolara ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Güvenlik Riskleri ve Olumsuz Etkiler

Savaşın devam ettiği bölgelerde siviller ve insani yardım görevlileri için ciddi güvenlik riskleri olduğunu ifade eden Schmale, 2024'te 9 insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini ve insani yardım tesislerinin zarar gördüğünü dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.