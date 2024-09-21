BM Ülkeleri Liderleri Geleceğin Zirvesi'nde Bir Araya Gelecek

BM Ülkeleri Liderleri Geleceğin Zirvesi'nde Toplanıyor

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, 22-23 Eylül tarihlerinde New York'ta düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi" için bir araya gelecek. Bu zirve, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresinin Ocak 2026'da sona erecek olması nedeniyle onun "mirası" olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Mutabakat ve Ortak Çalışma

Zirvede, liderler uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayacak ve özel olarak çatışmaların önlenmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve daha adil bir finansal sistemin oluşturulması konularında ortak hareket etmeleri için teşvik edilecek.

Gelecek Paktı Üzerinde Müzakereler Devam Ediyor

Guterres, 2020 yılında BM'nin 75. yıl kutlamalarında küresel işbirliğinin geliştirilmesi için bir vizyon oluşturulmasını istemişti. Bunun sonucunda 2021'de "Ortak Gündemimiz" adlı bir rapor yayımladı. Ayrıca, zirve öncesi "Gelecek Paktı" üzerinde müzakereler sürmekte ve burada "Gelecek Nesiller için Deklarasyon" ile "Küresel Dijital Sözleşme" de gündeme alınması bekleniyor.

Eleştiriler ve Beklentiler

193 ülkenin farklı çıkar ve isteklerini birleştirmeyi hedefleyen müzakerelerde, BM Güvenlik Konseyi reformu gibi bazı konularda anlaşma sağlandığı belirtildi. Ancak, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin zirveye katılmaması eleştirilere yol açtı. Tüm ülkelerin tek bir anlaşmaya imza atabilmesi büyük bir başarı olarak görülüyor, ancak bu süreçte yapılan müzakerelerin, anlaşmanın etkisini azaltma riskini de beraberinde getirdiği vurgulanıyor.