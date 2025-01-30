BM: UNRWA Faaliyetlerine Devam Ediyor, İsrail'in Yasağına Rağmen

İsrail Yasağına Rağmen UNRWA Görevini Sürdürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Meclisi'nde kabul edilen BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) faaliyetlerinin yasaklanmasına rağmen, ajansın görevini sürdürdüğünü açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere önemli bilgiler verdi.

UNRWA Kliniklerinin Durumu

Dujarric, "Bölgedeki meslektaşlarımızla irtibattayız. Görevlerini yerine getirmeye ve hizmet vermeye devam ediyorlar" ifadesini kullanarak, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki UNRWA kliniklerinin açık kaldığını, Gazze’de insani yardım operasyonlarının devam ettiğini belirtti.

Filistinlilerin Hareketliliği

Dujarric, işgal altındaki Netzarim Koridoru’nun pazartesi günü açılmasının ardından, yerinden edilen Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüş yaptığını bildirdi. Şu anda 462 bini aşkın kişinin güneyden kuzeye geçtiği belirtilirken, kuzeyden güneye olan hareketliliğin ise daha az olduğu, yaklaşık 1400 kişinin bu yönde hareket ettiği ifade edildi.

Batı Şeria'daki Ölümler

Dujarric, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’da yürüttüğü operasyonların görünür bir şekilde arttığını vurguladı. Aralık ayından bu yana, İsrail'in bu bölgede 30 kişinin ölümüne yol açtığını, bu ölümler arasında iki çocuğun da bulunduğunu kaydetti. Cenin Mülteci Kampı'ndan 3 bin 200'den fazla aile yerinden edildiğini, dün ise bir İsrail saldırısında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Dujarric, BM’nin sivil ölümleri ve sivil altyapılara yönelik saldırıları kınadığını bir kez daha vurguladı.