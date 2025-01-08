BM: UNWRA'nın Faaliyetlerinin Sonlandırılması Filistinli Çocuklar İçin 'Feci Etki' Yaratacak

BM, UNWRA'nın Durumu Üzerine Açıklama Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in 3 hafta içinde uygulamaya koyacağı BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerle Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) faaliyetlerinin sonlandırılması kararının, Filistinli çocuklar üzerindeki etkisinin "feci" olacağını duyurdu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Dujarric, İsrail meclisinin onayladığı kanunun Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki UNWRA faaliyetlerini sona erdireceğini belirtirken, bu durumun kurumun okullarında öğrenim gören 50 bin çocuk ile eğitim alamayan diğer 650 bin Filistinli çocuk üzerinde "feci bir etkisi" olacağına dikkat çekti.

UNWRA Hizmetleri Alternatif Olmadan Kapatılacak

Dujarric, UNWRA'nın sunduğu hizmetlerin başka bir alternatifinin bulunmadığını ifade ederek, "Genel Sekreter, UNWRA çalışamaz hale gelirse, işgalci güç olan İsrail'in bu hizmetleri sağlamakla yükümlü olacağını belirtti," diye ekledi.

Gazze'deki Saldırılar ve İnsani Durum

Dujarric, Gazze'deki mevsim şartlarından kaynaklanan barınak eksikliğinin ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki sivillere yönelik tüm saldırıları kınadıklarını belirtti.

BM Sözcüsü, Gazze Şeridi'nde bir milyondan fazla çocuğun geçici çadırlarda yaşadığını hatırlatırken, İsrail'in Gazze'deki Filistinli mültecilere yönelik yardım konvoylarını engellemeye devam ettiğini aktardı. Dujarric, BM'nin, dün Gazze genelinde kritik insani yardım ulaştırmak için İsrail'e sunduğu 8 talebin 4'ünün çeşitli bahanelerle reddedildiğini de sözlerine ekledi.