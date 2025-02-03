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BM: USAID Yardımlarının Durdurulması Hayati Faaliyetleri Etkiliyor

BM, USAID yardımlarının durmasının hayati programlar üzerinde anında olumsuz etkiler yarattığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 22:32
BM: USAID Yardımlarının Durdurulması Hayati Faaliyetleri Etkiliyor

BM: USAID Yardımlarının Durdurulması Hayati Faaliyetleri Etkiliyor

Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımları durdurmasının bazı hayati programlar üzerinde anında etki yarattığını belirtti. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bu durumu değerlendirdi.

Hayat Kurtarma Faaliyetleri Tehlikede

Dujarric, Trump yönetiminin USAID yardımlarını durdurmasının BM üzerindeki etkisiyle ilgili sorulara, “Bu konuda sahadaki çeşitli BM ajanslarımızla iletişim halindeyiz. Bunlardan bazıları, hayat kurtarma faaliyetleri üzerinde anında etki yaratıyor.” şeklinde yanıt verdi. Ayrıca, ABD'nin dünyadaki insani yardım programlarına karşı çok cömert olduğunu vurgulayarak, 2024 yılı için 14 milyar dolar ile küresel insani yardım çağrısının yüzde 47'sine katkıda bulunduğunu paylaştı.

USAID ile İlgili Tartışmalar

Dujarric, USAID'ın, BM ve insani kalkınma çalışmaları için kritik bir ortak olduğunu ifade ederek, kalkınma ajansı ile ilgili gelişmeleri izlemeye ve değerlendirmeye devam ettiklerini kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının ardından dış yardımları durdurmak için bir kararname imzalamıştı. Bu kararname ile, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemelerin kesileceği açıklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 27 Ocak’ta, bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Ayrıca, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, USAID yöneticileri ile yaşadığı sıkıntılar nedeniyle geçen hafta çalışanların "idari izne çıkarıldığını" bildirmiş, ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı. Başkan Trump ve Musk, daha sonra USAID’ın kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

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