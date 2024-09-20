BM Uyardı: Lübnan'daki Gerginlik Felakete Yol Açabilir

BM'den Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki artan gerilim üzerine endişelerini dile getirerek, "Bölge felaketin eşiğinde." açıklamasında bulundu.

İtidal Çağrısı

BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beyrut ve Mavi Hat'ta yaşanan gerginlikten derin kaygı duyduklarını belirtti. Dujarric, tüm taraflara itidal çağrısında bulunarak, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanması gerektiğini vurguladı.

UNIFIL’in Rolü

Dujarric, BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ekiplerinin, zorlu koşullarda dahi görevlerini sürdürdüğünü ve gerginliği azaltmak için çaba harcadıklarını ifade etti.

İsrail Hava Saldırısı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 59 kişinin de yaralandığını açıkladı.