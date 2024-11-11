BM Uyardı: Pakistan'daki Hava Kirliliği 11 Milyon Çocuğun Sağlığını Tehdit Ediyor

UNICEF'ten Kritik Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinde yaşanan hava kirliliğinin 11 milyon çocuğun sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini açıkladı. UNICEF Pakistan Temsilcisi Abdullah Fadıl, Pencap'taki hava kirliliğinden etkilenen 5 yaşın altındaki çocuklar için acil olarak daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Pencap Hava Kirliliği Alarm Veriyor

Fadıl, hava kirliliği nedeniyle, geçmiş yıllarda Pakistan'da 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yaklaşık %12'sinin hava kirliliğinden kaynaklandığını belirtti. Bu yılki hava kirliliğinin etkilerini değerlendirmenin zaman alacağını ifade eden Fadıl, ''Havadaki kirliliğin iki katına çıkması, özellikle çocuklar ve hamile kadınlar üzerinde yıkıcı etkilere yol açacak.'' dedi.

Pakistan hükümeti, büyük şehirlerde hava kirliliği seviyelerinin rekor düzeye ulaşması nedeniyle parklar, hayvanat bahçeleri ve müzeler gibi alanları 17 Kasım'a kadar kapatmıştı. Ayrıca, Pencap yönetimi, vatandaşlardan maske takmalarını zorunlu kılmış ancak bu konuda geniş çaplı bir uyum sağlanamamıştır.

Kentlerde Eğitim ve Maske Zorunluluğu

Pencap Kıdemli Bakanı Marriyum Aurangzeb, düzenlediği basın toplantısında özellikle Lahor, Gujranwala, Faisalabad ve Multan kentlerinde ilk ve orta dereceli okulların 17 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurdu. Yetkililer, bu kentlerde maske takmanın zorunlu olduğunu hatırlatarak halka gerekmedikçe dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.

Öte yandan, Pencap hükümetinin, hava kalitesini artırmak amacıyla yapay yağmur yağdırma yöntemini araştırdığı belirtiliyor. Hava Kalitesi Endeksi (AQI) verilerine göre, Lahor'daki hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ''kabul edilebilir'' olarak belirlenen seviyenin 40 kat üzerinde bulunuyor, bu durum ise Lahor'u dünya genelinde hava kirliliğinin en yüksek seviyeye ulaştığı şehir haline getiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.