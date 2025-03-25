BM Uyarıyor: Çocuk Ölümleri ve Doğumlar Tehdit Altında!

BM, çocuk ölümleri ve ölü doğumlardaki ilerlemenin küresel fon kesintileri nedeniyle tehdit altında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:16
BM Uyarıyor: Çocuk Ölümleri ve Doğumlar Tehdit Altında!

B.M.'den Korkutan Uyarı

Birleşmiş Milletler (BM), çocuk ölümlerini ve ölü doğumları azaltmada son on yılda sağlanan ilerlemenin büyük bir tehdit altında olduğunu vurguladı. BM Çocuk Ölümleri Tahminleri Kuruluşlar Arası Grubunun (BM IGME) 2023 yılına ait yeni raporu, dünya genelinde 5 yaş altı çocuk ölümleri sayısının 2023 itibarıyla 4,8 milyona düştüğünü belirtiyor. Ancak ölü doğumların hâlâ 1,9 milyon civarında olduğu kaydedildi.

1000 Yıldır Süren İlerleme Tehdit Altında

2000 yılından bu yana, çocuk ölümlerinin önlenmesine yapılan sürekli yatırımlar sonucunda bu sayının yarıdan fazla azaldığına dikkat çekilen raporda, “2022 yılında çocuk ölümleri ilk kez 5 milyonun altına düştüğünde, bu dünya için tarihi bir dönüm noktası oldu.” ifadesi yer aldı.

Buna karşın, raporda, büyük bağışçıların fon kesintileri duyurmasının, elde edilen ilerlemeyi tehdit ettiği vurgulandı. Çocuk ölümlerini önlemedeki yıllarca süren bu kazanımlar, küresel yardım fonlarının azalmasının bir sonucu olarak ciddi şekilde tehlike altına girdi.

Küresel Fonlamada Azalma

Raporda, bu alandaki hayat kurtaran programlar için global fonlamanın azalmasının, sağlık çalışanı eksikliklerine, klinik kapanışlarına ve aşılama programlarındaki kesintilere neden olduğu belirtildi. Özellikle insani kriz yaşayan bölgelerde ve yüksek çocuk ölüm oranlarına sahip ülkelerde bu fon kesintilerinin çok daha ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Mevcut fon krizi öncesinde de, çocuk ölümlerini önlemedeki ilerlemenin hızının yavaşladığına dikkat çeken raporda, “2015 yılından itibaren 5 yaş altı ölüm oranındaki yıllık azalma oranı %42'ye geriledi.” ifadesi dikkat çekti.

Uzmanlardan Endişeli Yorumlar

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, günümüz çocuklarının aşılar, beslenme ve temel sanitasyona erişim gibi kanıtlanmış müdahalelere global bağlılık sayesinde hayatta olduğunu belirtti. Russell, “Doğru politikalar ve yeterli yatırım yapılmazsa, milyonlarca çocuğun önlenebilir nedenlerden ölme riskiyle karşı karşıya olacağız.” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, “Sıtmayla mücadeleden ölü doğumları önlemeye kadar yapılacak her adım, milyonlarca aile için büyük fark yaratabilir. Küresel fon kesintileri karşısında çocukların sağlığını korumak ve iyileştirmek için iş birliğini artırmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç var.” sözleriyle durumu değerlendirdi.

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