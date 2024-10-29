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BM Üyeleri, İsrail'in UNRWA Yasa Tasarısına Tepki Gösterdi

İsrail Meclisi'nin UNRWA faaliyetlerini sonlandırma kararı, BM üyeleri tarafından sert bir dille eleştirildi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 19:49
BM Üyeleri, İsrail'in UNRWA Yasa Tasarısına Tepki Gösterdi

İsrail'in UNRWA Yasa Tasarısına Tepkiler

Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri, İsrail Meclisi'nin, Birleşmiş Milletler yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) faaliyetlerini sona erdirmeyi amaçlayan yasa tasarısını kabul etmesine tepki gösterdi.

BMGK Açık Oturumu: Gazze ve Filistin Durumu

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki duruma ilişkin bir oturum düzenlendi. Oturuma başkanlık eden İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, BMGK'de alınan kararların uygulanmaması ile ilgili olarak, "Bu durum, hem BMGK'yi hem de alınan kararları geçersiz kılıyor" dedi.

İnsani Yardım ve Çözüm Arayışı

Cassis, Gazze'ye yapılan insani yardımların tek başına sorunu çözmeyeceğini, yıkım ve şiddetin sürmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Cassis, ayrıca, "BM örgütleri ve yetkilerine yönelik tek taraflı adımları reddediyoruz" diyerek, UNRWA yasasına karşı çıkan bir duruş sergiledi.

ABD'den Sert Açıklamalar

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, yapmış olduğu açıklamada, "Bu odada kaç kişi bir çocuğun açlıktan öldüğünü izledi? Ben izledim. Bu durum Gazze'nin kuzeyinde sıklıkla meydana geliyor" dedi.

Greenfield, "İsrail'in sahadaki faaliyetleri, sözleriyle çelişmemeli" diyerek, Gazze'deki acının 7 Ekim 2023 tarihinde Hamas tarafından başlatıldığını belirtti.

Uluslararası Hukuk ve Yardım Meselesi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İsrail'in Gazze halkına yardım konusunda isteksiz olduğunu vurgulayarak, İsrail'in uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Nebenzia, "İsrail'in UNRWA'yı etkisiz hâle getirme girişimleri, işgalci güç olarak yükümlülüklerine aykırıdır" dedi.

İngiltere'den Açıklama

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward, "UNRWA ile bağları koparmak için hiçbir meşru gerekçe yok" diye belirtti.

UNRWA'nın Rolü ve Durumu

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasıyla beraber UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başladı. Birçok alanda yardım sağlayan bu ajans, 30 bin çalışanı ile Filistinli mültecilere destek sunmaktadır.

Tel Aviv yönetimi, UNRWA’nın kapatılmasını ve itibarsızlaştırılmasını amaçlayan kampanyasını sürdürmektedir.

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