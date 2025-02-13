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BM Üyesi Ülkelerden Rusya-Ukrayna İçin Ateşkes Tasarısı

BM üyesi ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşı için ateşkes çağrısında bulunacak bir karar tasarısını Genel Kurul'a sunmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 14:41
BM Üyesi Ülkelerden Rusya-Ukrayna İçin Ateşkes Tasarısı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler, Rusya-Ukrayna savaşı için ateşkes çağrısında bulunacak bir karar tasarısını sunmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Japonya ve Fransa gibi ülkelerin de dahil olduğu birçok BM üyesinin öncülüğünde hazırlanan tasarının, BM Genel Kurulu'na sunulması bekleniyor.

Kyodo News'a göre, tasarıda, "Ukrayna'ya yönelik düşmanca saldırıların, özellikle de sivillere ve altyapıya yönelik gerçekleştirilen saldırıların derhal durdurulması" talep ediliyor. Ayrıca, tasarıda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması da önemli bir yer tutmakta.

Bunun yanı sıra, tasarıda Rusya'ya yönelik, "tüm askeri güçlerini derhal, tamamen ve koşulsuz olarak Ukrayna topraklarından çekmesi" çağrısında bulunulması dikkat çekiyor. Öte yandan, karar tasarısında "yıkım ve acıya" olan vurgu, Moskova'nın komşu ülkelere yönelik saldırganlığına karşı geçmişte kabul edilen BM kararlarının tam olarak uygulanmasını gerektirdiğine işaret ediyor.

BM Genel Kurulu, 2023 yılında da benzer bir karar tasarısını, 141 üye ülkenin desteği ile kabul etmişti.

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