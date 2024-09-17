BM ve Libya Devlet Yüksek Konseyi, Merkez Bankası Krizini Görüştü

BM ile Libya Devlet Yüksek Konseyi Merkez Bankası Krizini Görüşüyor

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkan Vekili Stephanie Koury, Libya Devlet Yüksek Konseyi içindeki komisyon başkanlarıyla bir araya gelerek Merkez Bankası krizinin çözüm sürecini değerlendirdi.

Toplantı Detayları

Koury, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu toplantının Libya'daki Merkez Bankası krizinin çözüme kavuşturulması adına önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, konsey içindeki bölünmüşlüğün üstesinden gelinmesi gerektiğini ifade etti.

Siyasi Sürecin Canlandırılması Gerekiyor

Koury, toplantıda Libya'daki siyasi sürecin yeniden canlandırılması ve seçimlere giden yolun açılması konularının da masaya yatırıldığını belirtti.

Libya'daki Merkez Bankası Krizi Nedir?

Libya'da Merkez Bankası krizine değinen Koury, Temsilciler Meclisi(TM) tarafından alınan kararların etkilerini ele aldıklarını belirtti. 12 Ağustos'ta TM, Ulusal Birlik Hükümeti’ne verdiği güvenoyunu geri çekmiş ve Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin unvanını Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'e devretmesini duyurmuştu.

Başkanlık Konseyi ise 22 Ağustos'ta Merkez Bankası'na yeni bir başkan ve yönetim atayarak, ülkedeki mali ve ekonomik istikrarın sağlanması için böyle bir karar aldığını açıklamıştı. Ancak Temsilciler Meclisi, bu kararı 19 Ağustos'ta reddettiğini duyurdu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığı görevini 2011 yılından bu yana Sıddık el-Kebir üstlenmekteydi ve bu görev, Temsilciler Meclisi tarafından son dönemde destekleniyordu.