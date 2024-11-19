BM Verilerine Göre Ukrayna'da 12.162 Sivil Hayatını Kaybetti

BM: Ukrayna'da Savaşta 12.162 Sivil Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana en az 12.162 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu açıklama, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yapıldı.

Kasvetli Bir Dönüm Noktası

Laurence, savaşın üzerinden 1000 gün geçtiğine dikkat çekerek, bu durumun "kasvetli bir dönüm noktası" olduğunu belirtti. Sözcü, "Ofisimiz, 24 Şubat 2022'den bu yana en az 12.162 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 659'unun çocuk olduğunu doğruladı. En az 26.919 sivil de yaralandı." şeklinde konuştu.

İnsan Hakları İhlalleri

BM yetkilisi, bu süreçte insan hakları ihlallerinin, hem çatışmalar sırasında hem de işgal altındaki bölgelerde günlük bir rutin haline geldiğini ifade etti. Laurence, tüm tarafları, sivillerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya çağırarak, ihlal iddialarının olduğu yerlerde tam ve tarafsız bir soruşturma yapılması için etkili önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Rusya'ya Çağrı

Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Rusya'ya yönelik "silahlı saldırıları derhal durdurma ve Ukrayna'daki tüm askeri güçlerini çekme" çağrısını yinelediğini hatırlattı. Türk, Rusya'nın geçtiğimiz hafta sonunda Ukrayna'nın birçok bölgesini etkileyen ve elektrik şebekelerini hedef alan saldırılarını kınamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.