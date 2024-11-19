DOLAR
34,56 -0,1%
EURO
36,58 0,11%
ALTIN
2.926,93 -0,89%
BITCOIN
3.155.702,94 -0,09%

BM Verilerine Göre Ukrayna'da 12.162 Sivil Hayatını Kaybetti

BM, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da en az 12.162 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:24
BM Verilerine Göre Ukrayna'da 12.162 Sivil Hayatını Kaybetti

BM: Ukrayna'da Savaşta 12.162 Sivil Hayatını Kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Şubat 2022'den bu yana en az 12.162 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu açıklama, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında yapıldı.

Kasvetli Bir Dönüm Noktası

Laurence, savaşın üzerinden 1000 gün geçtiğine dikkat çekerek, bu durumun "kasvetli bir dönüm noktası" olduğunu belirtti. Sözcü, "Ofisimiz, 24 Şubat 2022'den bu yana en az 12.162 sivilin öldürüldüğünü, bunlardan 659'unun çocuk olduğunu doğruladı. En az 26.919 sivil de yaralandı." şeklinde konuştu.

İnsan Hakları İhlalleri

BM yetkilisi, bu süreçte insan hakları ihlallerinin, hem çatışmalar sırasında hem de işgal altındaki bölgelerde günlük bir rutin haline geldiğini ifade etti. Laurence, tüm tarafları, sivillerin güvenliğini ve korunmasını sağlamaya çağırarak, ihlal iddialarının olduğu yerlerde tam ve tarafsız bir soruşturma yapılması için etkili önlemlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Rusya'ya Çağrı

Laurence, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün, Rusya'ya yönelik "silahlı saldırıları derhal durdurma ve Ukrayna'daki tüm askeri güçlerini çekme" çağrısını yinelediğini hatırlattı. Türk, Rusya'nın geçtiğimiz hafta sonunda Ukrayna'nın birçok bölgesini etkileyen ve elektrik şebekelerini hedef alan saldırılarını kınamıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İŞKUR'dan 'İkiz Dönüşüm' Temalı Sanal İstihdam Fuarı
2
Karaciğer Nakli Pioneri Münci Kalayoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Adana'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Kahramanmaraş’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Tutuklama
5
İngiltere'den Putin'in Nükleer Yanıt Doktrinine Sert Tepki
6
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu'ndan ÜNİDES Projesi Hakkında Bilgilendirme
7
Küçükçekmece'de 14 Yaşındaki Çocuk Silahlı Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Bakanlıktan akşam müjdesi! Destekler Kasım bitmeden çifter çifter ödenecek

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek