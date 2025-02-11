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BM, Yapay Zeka İçin Uluslararası Bilim Paneli Oluşturulmasını Talep Ediyor

BM Genel Sekreteri Guterres, yapay zekanın yönetimi için bağımsız bir bilim paneli kurulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 14:42
BM, Yapay Zeka İçin Uluslararası Bilim Paneli Oluşturulmasını Talep Ediyor

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yapay Zeka Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zeka ile ilgili olarak bağımsız uluslararası bir bilim paneli kurulması çağrısında bulundu.

Yapay Zeka Eylem Zirvesi Paris'te Gerçekleşiyor

Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde konuşan Guterres, yapay zekanın bilimin ötesine geçtiğini ve dünyada devrim yaratan önemli bir güç haline geldiğini vurguladı.

Yapay Zekanın Etkileri ve Sorumluluklar

Guterres, bu teknolojinin insanların yaşam, çalışma ve iletişim biçimlerini değiştirdiğini, ayrıca eğitim, sağlık ve tarım gibi alanlarda büyük ilerlemelere katkı sağladığını belirtti. Ancak yapay zekanın insan hakları ve ortak değerler açısından da tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

Jeopolitik Ayrışma Tehditi

Guterres, yapay zekanın kapasitelerinin bir merkezde toplanmasının jeopolitik ayrışmalara yol açabileceğini ifade etti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların derinleşmesi gerektiğini önererek, aniden bir bilim panelinin kurulmasını talep etti.

Yapay Zeka Yönetimine Küresel Yaklaşım

BM Genel Sekreteri, bu panelin yapay zeka teknolojisine dair riskleri, avantajları ve mevcut kapasiteleri anlamaya yardımcı olabileceğini belirtti. BM üyelerinin, yapay zekanın yönetimi konusunda küresel bir diyaloğun kurulmasına karar verdiğini vurguladı.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Çalışmalar

Guterres, yapay zekanın daha sürdürülebilir bir gelecek için sürdürülebilir enerji ile çalışmasının önemine de değinerek, veri merkezleri ve eğitim modellerinin bu doğrultuda yeniden değerlendirileceğini söyledi.

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