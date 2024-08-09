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BM, Yemen'deki Sel Felaketine Yanıt İçin Acil Yardım Çağrısı Yaptı

Yemen'deki sel felaketi sonrası BM, acil yardım çağrısı yaptı; 45 kişi yaşamını yitirdi, 93 bin kişi etkilendi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 20:10
BM, Yemen'deki Sel Felaketine Yanıt İçin Acil Yardım Çağrısı Yaptı

BM'den Yemen İçin Acil Yardım Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de devam eden sel felaketinden etkilenen bölgeler için donör ülkelere acil yardım çağrısında bulundu.

Sel Felaketi ve Maddi Hasar

Yemen'deki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar sonucu onca insanın hayatını kaybettiği ve birçok ev ile altyapının ağır hasar gördüğü bilgisi verildi.

Acil Yardım İhtiyacı

Yemen'deki selzedeler için acil yardım çağrısı yapılırken, yardım kuruluşlarının acil ihtiyaç bulunan bölgelerde faaliyete geçtiği ifade edildi.

Kızılay'dan Alınan Bilgiler

Yemen Kızılayı'nın açıklamasına göre, Taiz, Hudeyde, Hacce, Amran, Sada, Zemmar ve Sana gibi bölgelerde meydana gelen şiddetli yağışlarla birlikte 45 kişi yaşamını yitirdi ve 12 kişi kayboldu.

Etki Saha Büyüyor

Sel baskınlarından etkilenen kişi sayısının 93 bin 440'a ulaştığı, yerinden edilenlerin sayısının ise 3 bin 640 olduğu bildirildi. Bu durum, Yemen'in insani krizini daha da derinleştiriyor.

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