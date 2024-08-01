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BM Yetkilisi Gazzeli Çocuklar İçin Alarm Verdi

BM'ye göre Gazzeli çocuklar, devam eden çatışmalarda tarifsiz vahşetle yüz yüze. Acil ateşkes çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:40
BM Yetkilisi Gazzeli Çocuklar İçin Alarm Verdi

BM Yetkilisi Gazzeli Çocukların Durumunu Değerlendirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki çocukların karşılaştığı durumun trajedisini dile getirdi.

Saldırılar ve Çocukların Yaşadığı Acılar

Lazzarini, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımında, İsrail'in Gazze’ye yönelik 300 gündür süregelen saldırılarının çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Gazze'de süregelen çatışmaların, yerinden edilme ve kaybın yanında çocuklar üzerinde derin travmalar oluşturduğunu belirtti.

Tarifsiz Vahşet

UNRWA Genel Komiseri, “Gazze'nin çocukları, hiçbir çocuğun tanık olmaması gereken tarifsiz vahşetlerle karşı karşıya kalıyor.” diyerek durumu daha da çarpıcı bir biçimde ifade etti.

Ateşkes Çağrısı

Lazzarini, Gazze ve çevresindeki çocuklar için acil bir ateşkes çağrısında bulundu. Filistinli çocuklar, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda 39 bin 480 can kaybının 16 bin 314’ünü oluşturuyor. Saldırılar nedeniyle çok sayıda çocuk yaralandı ve binlercesinin uzuvları maalesef kesilmek zorunda kaldı.

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