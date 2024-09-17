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BM Yetkilisi Lazzarini, Lübnan'daki Gelişmeler ve Olası Savaş İçin Uyarıda Bulundu

BM yetkilisi Lazzarini, Lübnan'daki durumun endişe verici olduğunu ve İsrail'in olası saldırılarına karşı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:15
BM Yetkilisi Lazzarini, Lübnan'daki Gelişmeler ve Olası Savaş İçin Uyarıda Bulundu

BM Yetkilisi Lazzarini'den Acil Hazırlık Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Lübnan'da yaşanan gelişmelerin ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, İsrail'in Hizbullah’a karşı muhtemel bir savaşına karşı hazırlık yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Beyrut'taki Basın Toplantısı

Lazzarini, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, başkent Beyrut'ta basın toplantısı düzenleyerek, krizin boyutlarına dikkat çekti.

Görüşmelerinde, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki acil durumları ile bölgesel gelişmeleri konuştuklarını belirtti. Lazzarini, ayrıca bölgedeki çekişmelerin Lübnan üzerinde yarattığı olumsuz etkiler hakkında bilgi verdi.

Gazzeye Destek Çabaları

Lazzarini, tüm güçlerin İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması yönünde yoğunlaştığını vurguladı. Aynı zamanda, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin çabaların devam ettiğini belirtti.

Durumun Aciliyeti

Gözlemlenen gelişmelere dikkat çeken Lazzarini, "İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimin etkilerinden bahsettik. Hem İsrail'in kuzeyinde hem de Lübnan'ın güneyinde birçok sivilin yerinden olduğunu biliyoruz. Gerçekten endişe verici bir durum var ve her türlü kötü duruma karşı hazırlıklı olmalıyız," diye ekledi.

Gerilim Artıyor

Lazzarini, Tel Aviv'in UNRWA'ya yönelik saldırılarını durmaksızın sürdürdüğünü ve Gazze'deki UNRWA'ya bağlı tesis ve çalışanların sürekli hedef alındığını ifade etti. Ayrıca, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile de bir araya geldiğini hatırlattı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'den itibaren devam eden çatışmaların son günlerde arttığı gözlemleniyor.

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