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BM Yetkilisi Petit: Suriye'de Hesap Verebilirlik Yeniden Yapılanmanın Temelidir

BM'nin Suriye'deki hesap verebilirlik üzerine yaptığı açıklamalara göre, bu süreç yeniden yapılanmanın vazgeçilmez bir parçasıdır.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 14:18
BM Yetkilisi Petit: Suriye'de Hesap Verebilirlik Yeniden Yapılanmanın Temelidir

BM Yetkilisi Petit: Suriye'de Hesap Verebilirlik Yeniden Yapılanmanın Temelidir

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'deki suçları araştıran Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizmasının (IIIM) Başkanı Robert Petit, Suriye'de hesap verebilirliğin sağlanmasının, yeniden yapılanmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı. Petit, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında, mekanizmanın çalışmalarına dair bilgiler paylaştı.

Veri Toplama ve Analiz Süreci

2016 yılında kurulmuş olan IIIM'nin, Suriye'de Mart 2011'den bu yana işlenen ciddi suçların kanıtlarını toplamak, korumak, birleştirmek ve analiz etmek için yetkili olduğunu belirten Petit, şu an için 283 terabayttan fazla veri topladıklarını ifade etti. Bu veriler, mevcut ve gelecekteki yargı süreçlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılmakta.

Suriyelilerin Umudu ve Uluslararası Destek

Petit, Suriye'de yaklaşık iki jenerasyonun Beşşar Esed rejimi altında büyüdüğünü hatırlatarak, "Suriyeliler, 14 yıldır süren iç savaşın getirdiği çıkmaza rağmen, mağduriyetleri için hesap verebilirliğe dair umutlarını hiç kaybetmediler. Bu sürecin sonunda hesap verebilirliğin sağlanması artık mümkün görünüyor." dedi.

Dünya Genelinde 230 Soruşturma

Petit, dünya genelinde Suriye'deki suçlarla ilgili 230'dan fazla soruşturmayı temsil eden 16 farklı yargı makamından 400'den fazla yardım talebi aldıklarını kaydetti. Bu soruşturmalar, önemli sonuçlar doğuruyor; Petit, 210'dan fazla yanıt vererek desteklediklerini açıkladı.

Yardım Teklifleri ve Gelecek Planları

Uluslararası aktörlerle iş birliği yaparak veri topladıklarını belirten Petit, bazı aktörlerin yardım teklifinde bulunduğunu ancak Suriye'nin mevcut koşullarının dikkatle ele alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Suriye makamlarından izin alınması halinde IIIM adına ülkeyi ziyaret ederek incelemelerde bulunmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Hesap Verebilirlik Yeniden Yapılanmanın Temelidir

AA muhabirinin Suriye’nin yeniden imarı ve hali hazırdaki koşullar üzerine sorularını yanıtlayan Petit, "Hesap verebilirlik, yeniden yapılanmadır. Bunun yapısal unsurları olan hukuk, mahkemeler ve polis gibi yatırımların da bu sürecin bir parçası olmasını umuyorum." şeklinde konuştu.

Suriye'de potansiyel suç mahallerinin belgelendiğine dikkat çeken Petit, "Hesap verebilirlik süreci, bu suçların failleri için adalet sağlanmasında önemli bir rol oynayacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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