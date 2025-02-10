BM Yetkilisi, Suriyelilerin Ülkelerine Dönüş Sürecini Değerlendirdi

BMMYK, Suriyelilerin Dönüş Sürecini İnceliyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Küresel İletişim Başkanı Ewan Watson, Suriyelilerin ülkelerine dönüş süreçlerini değerlendirerek, bu dönüşlerin yavaş ama emin adımlarla gerçekleştiğini ifade etti. Watson, bu konuda geri dönüş sayılarının sahadaki duruma bağlı olacağını belirtti.

Ülke İçi Hareketlilik Artıyor

Watson, Suriye ve Türkiye gibi bölgelere gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, Suriyelilerin geri dönüş süreçleri açısından önemli gözlemler yaptığını aktardı. 8 Aralık 2024 tarihinde Esed rejiminin devrilmesinin ardından ülkede bazı umutların filizlendiğini vurgulayan Watson, "İnsanlar yavaş yavaş evlerine dönüyor ve ülkede daha fazla hareketlilik gözlemleniyor" dedi.

İnsani Kriz Devam Ediyor

Watson, Suriye'nin 14 yıllık savaş sonrası yaşadığı insani krizle başa çıkmak için mücadele ettiğini belirterek, "Şu anda insanlar hayatta kalmak için savaşıyor" ifadesini kullandı. Savaşın yarattığı yıkımın etkilerinin halen sürdüğünün altını çizen Watson, 250 bin civarında mültecinin komşu ülkelerden Suriye'ye döndüğünü ekledi.

Geri Dönüş İçin Somut Destek Gerekiyor

Watson, geri dönüşlerin etkileyen faktörler arasında, insanların kaldıkları yerlerde güvende olup olmadıkları ve iş imkanlarının varlığı gibi konuların önemli bir yer tuttuğunu belirtti. Bunun yanı sıra, BMMYK olarak bu süreçte etkili destek vermeye devam ettiklerini açıkladı.

Bağışçılara Çağrı

Watson, Suriye'de insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının kritik olduğunu vurgulayarak, bağışçılara BMMYK gibi insani yardım kuruluşlarına desteği sürdürmeleri çağrısında bulundu. Barınak, yiyecek ve suya erişim gibi temel ihtiyaçların karşılanması, geri dönüşlerin sürdürülebilir olması açısından büyük önem taşıyor.

Umudun Gerçek Olabilmesi İçin Destek Şart

Watson, Suriye'deki insanların, yeniden inşa süreçlerinde ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması gerektiği ifade ederek, "Suriye için çok şey yapılması gerekiyor" dedi. Ziyaretleri sırasında karşılaştığı bir baba örneği vererek, Suriye'deki toplumsal umut ve dayanıklılığın somut destekle karşılaşmasının önemine dikkat çekti.

Suriye ve Türkiye'nin aralarında olduğu bazı ülkelere bir süre önce ziyaretler gerçekleştiren Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Küresel İletişim Başkanı Ewan Watson, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.