Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

BM Yetkilisinden Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı

Gazze'deki kadınların onurlu yaşamlarını geri kazanması için acil ateşkes gerektiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:14
BM Yetkilisinden Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı

BM Genel Komiseri'nden Gazze'de Kadınlar İçin Çözüm Çağrısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki kadınların onurlu bir yaşam sürmeleri için acil ateşkes yapılması gerektiğini ifade etti.

Uzun Süreli Saldırılara Dikkat Çekildi

Lazzarini, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'deki kadınların son 10 aydır devam eden çatışmalardan nasıl etkilendiğine dikkat çekti. Bu dönemde kadınların birçok temel ihtiyacının karşılanmadığını vurguladı.

Temizlik ve Mahremiyet Sorunları

Gazze'de kadınların regl dönemlerinin ardından aylarca yıkanamadığını belirten Lazzarini, su, şampuan ve tarak gibi temel hijyenik malzemelerin eksik olduğunu aktardı. Kadınların saçlarını kısaltmak zorunda kaldığına da değindi.

Özgüven Kaybı ve Mahremiyet İhlalleri

İlgili açıklamalarda, birçok kadının sığındıkları barınaklarda güvende hissetmediği ve özel alanlarının olmadığını dile getiren Lazzarini, tuvalet ihtiyacı nedeniyle yemek ve su gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçındıklarını ifade etti.

Devam Eden İhtiyaçlar ve Acil Durum Çağrısı

Bazı kadınların 10 aydır aynı başörtüsünü taktığını belirten Lazzarini, bu durumun kadınların kendilerini bir birey olarak görmelerini zorlaştırdığını aktardı. Lazzarini, Gazze'deki kadınların UNRWA temsilcilerine “kendilerini kadın olarak görmekte zorlandıklarını” ifade ettiğini açıkladı.

Çatışmaların Sonucu: İnsan Kaybı ve Altyapı Tahribatı

Son olarak, UNRWA Genel Komiseri, Gazze Şeridi’nde ateşkesin şart olduğunu, böylece kadınların ve genç kızların hak ettikleri onurlu yaşamlarının en azından bir kısmını geri kazanabileceklerini belirtti.

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 16,314 çocuk ve 10,980 kadın da dahil olmak üzere 40,005 Filistinli hayatını kaybederken, 92,401 kişi yaralandı. Saldırılarda sivil altyapı da büyük ölçüde tahrip edildi.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!