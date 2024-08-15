BM Yetkilisinden Gazze için Acil Ateşkes Çağrısı

BM Genel Komiseri'nden Gazze'de Kadınlar İçin Çözüm Çağrısı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki kadınların onurlu bir yaşam sürmeleri için acil ateşkes yapılması gerektiğini ifade etti.

Uzun Süreli Saldırılara Dikkat Çekildi

Lazzarini, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze'deki kadınların son 10 aydır devam eden çatışmalardan nasıl etkilendiğine dikkat çekti. Bu dönemde kadınların birçok temel ihtiyacının karşılanmadığını vurguladı.

Temizlik ve Mahremiyet Sorunları

Gazze'de kadınların regl dönemlerinin ardından aylarca yıkanamadığını belirten Lazzarini, su, şampuan ve tarak gibi temel hijyenik malzemelerin eksik olduğunu aktardı. Kadınların saçlarını kısaltmak zorunda kaldığına da değindi.

Özgüven Kaybı ve Mahremiyet İhlalleri

İlgili açıklamalarda, birçok kadının sığındıkları barınaklarda güvende hissetmediği ve özel alanlarının olmadığını dile getiren Lazzarini, tuvalet ihtiyacı nedeniyle yemek ve su gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaktan kaçındıklarını ifade etti.

Devam Eden İhtiyaçlar ve Acil Durum Çağrısı

Bazı kadınların 10 aydır aynı başörtüsünü taktığını belirten Lazzarini, bu durumun kadınların kendilerini bir birey olarak görmelerini zorlaştırdığını aktardı. Lazzarini, Gazze'deki kadınların UNRWA temsilcilerine “kendilerini kadın olarak görmekte zorlandıklarını” ifade ettiğini açıkladı.

Çatışmaların Sonucu: İnsan Kaybı ve Altyapı Tahribatı

Son olarak, UNRWA Genel Komiseri, Gazze Şeridi’nde ateşkesin şart olduğunu, böylece kadınların ve genç kızların hak ettikleri onurlu yaşamlarının en azından bir kısmını geri kazanabileceklerini belirtti.

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 16,314 çocuk ve 10,980 kadın da dahil olmak üzere 40,005 Filistinli hayatını kaybederken, 92,401 kişi yaralandı. Saldırılarda sivil altyapı da büyük ölçüde tahrip edildi.