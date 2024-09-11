BM Yetkilisinden Gazzeli Çocuklar İçin Kayıp Nesil Uyarısı

BM Yetkilisi Gazzeli Çocukların Eğitim Sorununa Dikkat Çekti

Filistinli Mültecilerin Öğrenim Hakkı Üzerine Vurgu

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nde yaşanan gelişmelerin Filistinli çocukların eğitim haklarını ihlal ettiğini belirtti. Lazzarini, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, çocukların eğitimden mahrum kalmalarının onları "kayıp bir nesil" olma tehlikesiyle yüz yüze bıraktığını ifade etti.

Okulların Durumu İçler Acısı

Lazzarini, Gazze’de birçok okulun artık eğitim yeri olmaktan çıktığını ve derse girememiş çocukların sayısının arttığını belirtti. “Okulların artık okul olmadığı bir yer Gazzedir.” diyerek durumu özetledi. UNRWA, İsrail’in saldırılarının ardından okullarını, yerinden edilmiş aileler için barınma merkezi olarak kullanmak zorunda kaldı.

Öğrenim Hakkı Düşmanı Saldırılar

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında yaklaşık 123 okul ve üniversitenin tamamen, 335 okul ve üniversitenin ise kısmen yıkıldığı bilgisi verildi. Gazze’de eğitim alamayan çocuk sayısının 650 bini aştığı vurgulanırken, 11 bin 500’den fazla okul çağındaki çocuğun hayatını kaybettiği aktarıldı.

Eğitimle Gelecek Arasındaki Bağ

Lazzarini, “Çocuklar harabe bir şehirde eğitimden ne kadar uzak kalırsa, kayıp nesil olma riskleri o kadar artar.” diyerek Gazze’deki çocukların, diğer yerlerdeki çocuklar gibi eğitim haklarına sahip olmaları gerektiğini ifade etti.

İnsani Kriz Büyüyor

Gazze’ye yönelik saldırılarda en az 41 bin 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunlardan en az 16 bin 715’inin çocuk olduğu bildirildi. Giderek büyüyen insani kriz, halkın sığındığı okullar ve hastaneleri hedef alarak sivil altyapıyı da tehdit etmeye devam ediyor.