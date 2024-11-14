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BM Yetkilisinden İfşa: İsrail'in Gazze Kuzeyindeki Yıkımı Tüm Boyutlarıyla Ortaya Çıktı

UNRWA yetkilisi Louise Wateridge, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan insani krizi ve yıkımı gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:46
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:46
BM Yetkilisinden İfşa: İsrail'in Gazze Kuzeyindeki Yıkımı Tüm Boyutlarıyla Ortaya Çıktı

BM Yetkilisinden Gazze'deki Yıkımın Detayları

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği yıkımı ortaya koyan çarpıcı görüntüler paylaştı.

İnsani Kriz ve Yerinden Edilenler

Wateridge, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, 6 Ekim'den bu yana süregelen kara saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 100 bin kişinin yerinden edildiğini ve bu kişilerin Gazze kent merkezine sığınmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Çaresiz Yaşamak ve Sonsuz Acı

Gazze'nin kuzeyindeki insani krize vurgu yapan Wateridge, saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin cenazelerinin sokaklarda kaldığını, köpeklerin bu bedenleri parçaladığını ifade etti. Ailelerin insanlar için uygun olmayan şartlar altında yaşam sürdüklerini aktaran Wateridge, "Çaresiz yalvarışlar ve diri diri gömülen veya yakılan çocukların tekrarlanan hikayeleri. Sonsuz bir acı döngüsü." ifadeleriyle durumu özetledi.

Yıkımın Görüntüleri

Wateridge, Gazze'nin kuzeyindeki yıkımı gözler önüne seren bir görüntü daha paylaştı. Söz konusu görüntüde, İsrail saldırıları nedeniyle ağır tahribata uğrayan bölgede neredeyse tek bir bina kalmadığı, ayakta kalan binalarında büyük hasar gördüğü dikkat çekiyor. Enkaza dönen bölgede sokakların boş olduğu ve tüm yolların tahrip edildiği gözler önüne seriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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