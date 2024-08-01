BM Yetkilisinden Orta Doğu Uyarısı: Genişleyen Çatışmalar Felaket

BM Yetkilisi, Orta Doğu'daki Çatışmaların Yayılmasına Dikkat Çekti

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Orta Doğu bölgesindeki çatışma alanının genişlemesinin her açıdan felaket olduğunu dile getirdi.

İnsani Kriz ve Destek Azalması

Grandi, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmaların büyümesi her yönüyle bir felakettir." sözlerini kullandı. İnsani açıdan, bu durumun daha fazla ölüm, yaralı ve yerinden edilmiş siviller anlamına geldiğini belirtti. Ayrıca, yardım fonlarının azalmasının bölgede ve dünyada ihtiyaç sahiplerine yönelik desteğin de düşmesi anlamına geldiğini vurguladı.