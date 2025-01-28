BM Yüksek Komiseri Grandi'den Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılması Çağrısı

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'den Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yardımlarını öne çıkararak, "Yaptırımları kaldırın ve yatırımlar, yeniden yapılanma ve iyileşme için alan açın" çağrısı yaptı.

Ankara'da Basın Toplantısı

Grandi, Suriye ve Lübnan'daki temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında yeni yönetimle gerçekleştirdiği görüşmelere de değindi. Yarın Ürdün'ü ziyaret edeceğini belirten Grandi, 2011'den beri Suriyelilerin karşılaştığı zorlukları ve göç yollarını vurguladı. Suriyeli mültecilerin yaklaşık 12 milyona yakınının yer değişikliği yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Yardım Çağrısı ve Ekonomik Sorunlar

Grandi, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından evlerine dönmek isteyenlerin sayısına dikkat çekerek, "Yaptırımlar ve kötü yönetim, Suriye ekonomisinin çökmesine neden oldu" dedi. Uluslararası topluma Suriye'ye yardım etme çağrısında bulunan Grandi, "Bunu şimdi yapmazsak çok fazla zaman kaybederiz" diye ekledi.

Türkiye'nin Rolü

Türkiye'nin Suriye'deki yardım faaliyetlerine de vurgu yapan Grandi, Türk kurumları TİKA, AFAD, ve Türk Kızılayı gibi kuruluşların yaptığı çalışmaları takdirle karşıladı. "Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüş süreçlerine ilişkin mükemmel prosedürler ve mekanizmalar geliştirdiği" ifadeleriyle Türk yetkililerin ve politikalarının örnek teşkil ettiğini belirtti.

Grandi, elektrik konusunun önemine dikkat çekerek, AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletme planından da bahsetti; bu tür uygulamaların genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye ve Lübnan'daki temaslarının ardından ziyaret ettiği Ankara'da basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye ve Lübnan'daki temaslarının ardından ziyaret ettiği Ankara'da basın toplantısı düzenledi.