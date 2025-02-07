BM Yüksek Komiseri Türk: KDC'deki Çatışmalar İnsani Krizi Derinleştiriyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) güvenlik güçleri ile M23 isyancı grubu arasındaki devam eden çatışmaların, kronik insani krizi daha da derinleştirdiğini belirtti.

İnsani Krizin Derinleşmesi

Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'nde gerçekleştirilen KDC'deki insan hakları durumuna ilişkin özel oturumda konuştu. KDC'deki insan hakları durumunu yıllardır yakından takip ettiğini ifade eden Türk, bu konuda büyük bir endişe taşıdığını vurguladı.

Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı sık sık ziyaret ettiğini hatırlatan Türk, Nisan 2024'teki ziyaretinde çatışmanın mağdurlarıyla bir araya geldiğini ve bu mağdurlar arasında cinsel şiddete maruz kalmış kadınların da bulunduğunu aktardı.

Güvenlik İhlalleri ve Artan Şiddet

Güvenlik güçleriyle M23 arasındaki çatışmaların giderek tırmandığını ifade eden Türk, "Yılın başından bu yana Ruanda ordusu tarafından desteklenen M23, Kuzey-Kivu ve Güney Kivu'daki saldırılarını artırdı. Güney Kivu'da şu anda gerilimler yükselmekte," dedi.

Türk, gerginliğin devam etmesi durumunda KDC'nin doğusundaki halk ve ülke sınırlarının ötesindeki durumu daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. 26 Ocak'tan bu yana yaklaşık 3 bin kişi'nin yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 880 kişinin yaralandığını açıkladı.

İnsani Yardımlar Tehlikede

M23'ün sivil nüfusa su sağlayan elektrik altyapısını hedef alarak saldırılar düzenlediğine dair güvenilir raporlar olduğunu belirten Türk, "Sivil halk, bu çatışmada bir kez daha şiddet sarmalının içine hapsedilmiş durumda. Gerçek kayıpların muhtemelen çok daha yüksek olduğu kanaatindeyiz," dedi.

KDC'de yıl başından bu yana 500 binden fazla kişinin yerinden edildiğini aktaran Türk, bu sayının halihazırda yerinden edilmiş 6.4 milyon kişiye ekleneceğine dikkat çekti. Ayrıca, Goma Havalimanı'nın kullanılamaz hale geldiğini ve insani yardımların büyük tehlike altında olduğunu vurguladı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Türk, "Devletler ya da devlet dışı aktörlerin yanı sıra ilgili taraflarla bağlantılı olan herkes, bu yangını önlemek ve barış süreçlerini desteklemek için çabalarını artırmalı," diyerek uluslararası topluma çağrıda bulundu.

M23 ve KDC'deki Çatışmalar

KDC'deki çatışmaların, 23 Mart 2009 tarihinde imzalanan barış anlaşmasının ihlal edilmesiyle başladığını belirten Türk, M23'ün büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin kabilesi olan Tutsilerden oluştuğunu sözlerine ekledi.