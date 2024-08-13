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BM Yüksek Komiseri Türk'ten Yemen'deki Husi Baskınına Sert Tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yemen'deki Husi baskınına dair açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 19:19
BM Yüksek Komiseri Türk'ten Yemen'deki Husi Baskınına Sert Tepki

BM Yüksek Komiseri'nin Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Yemen'de îki gün önce gerçekleşen Husiler tarafından BM İnsan Hakları Ofisine yönelik yapılan baskını şiddetle kınadı.

Gözaltında Bulunan BM Personelinin Serbest Bırakılması Çağrısı

Türk, yaptığı yazılı açıklamada, "Sana'daki ofisin Husi yetkilileri tarafından basılmasını kınıyorum ve gözaltında tutulan tüm BM personelinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum." dedi.

BM Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Sözleşmesi'ne Vurgu

Volker Türk, "BM ofisine izinsiz girmek ve belgelere zorla el koymak, BM'nin Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Sözleşmesi ile bağdaşmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Husilere Yönelik Çağrılar

Türk, Husi güçlerine de binayı derhal terk etmeleri ve tüm mal varlıklarını iade etmeleri hususunda çağrıda bulundu. Ayrıca Haziran ayında Husilerin, BM İnsan Hakları Ofisi'nden 6 çalışanın yanı sıra 50'den fazla sivil toplum çalışanını gözaltına aldığını hatırlattı.

BM Çalışanlarının Hizmetleri

Son olarak Türk, BM çalışanlarının Yemen halkına hizmetten başka bir amaç taşımadığını vurguladı. Bu olaylar, BM'nin barış ve insan hakları konusundaki çalışmalarını engellerken, insanların haklarına da zarar vermekte.

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