BMGK'de Heniyye Suikastı ve İran Suçlamaları

BMGK'de Heniyye Suikastı Gündemi

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik düzenlenen suikastın ardından acil oturumla toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'nde, bazı üyeler suikastı kınadı. Ancak ABD ve İngiltere, bu olayın arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

Acil Toplantının Detayları

BMGK, İran'ın talebiyle, Rusya, Çin ve Cezayir destekleriyle acil bir oturum gerçekleştirdi. Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, suikastı güçlü bir şekilde kınadı ve bunun, BM Şartı'nın temel ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı. Fu, "Çin, bu olayın bölgede yaratacağı karmaşadan derin endişe duymaktadır," dedi.

Cezayir'den Çarpıcı Açıklamalar

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, "Felaketin eşiğindeyiz," uyarısını yaparken, bu suikastın sadece bir kişiyi hedef almadığını belirtti. Bendjama, "Saldırı, uluslararası hukuku ve İran'ın egemenliğini ihlal etmiştir," ifadesini kullandı. İsrail'in bu 'terör faaliyeti'ni kınadığını vurgulayan Bendjama, uluslararası toplumdan daha fazla müdahale talep etti.

Rusya'nın Endişeleri

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanski, bu suikastın Gazze'de ateşkes müzakerelerine büyük darbe vurduğunu belirtti. Polyanski, Orta Doğu'da üst düzey siyasi hedeflere yönelik suikastlerin bölgeyi savaşın eşiğine getirdiğini, bu gerginliğin azaltılmasının hayati bir önem taşıdığını ifade etti.

ABD ve İngiltere'nin Suçlamaları

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood, İsrail'in kendini "Hizbullah ve diğer teröristlerden" koruma hakkını savundu. Wood, İran'ın bölgesel barış ve güvenliği tehdit eden davranışlarına karşı ek tedbirlerin gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise, artan şiddetin kimsenin çıkarına olmadığını ve bombalarla uzun vadeli barışın sağlanamayacağını belirtti. Woodward, "İran destekli Husilerin İsrail'e saldırıları devam ediyor; bunun sonlanması gerekiyor," dedi.