BMGK'de Suriye Tartışması: Rusya'dan İsrail'e Sert Eleştiri

BMGK'de Suriye'deki geçiş süreci ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde "Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda, Suriye'deki geçiş hükümetinin karşılaştığı zorluklar ve son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

ABD: Destek çağrısı ve yaptırımların hafifletilmesi talebi

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, oturumda yaptığı konuşmada geçici hükümetin başarılı olması için "yabancı ortakların ve özellikle de bölgedekilerin" desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Shea, "Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Ürdün gibi Suriye kurumlarını desteklemek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için harekete geçen ülkeleri takdir ediyoruz." dedi.

Shea, Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesi yönünde destek istedi ve "Tüm Suriyeliler güvenliği, istikrarı ve refahı hak ediyor ve liderlerinin de bunu başarmasını bekliyorlar." sözleriyle her Suriyelinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'li diplomat ayrıca, bölgesel barış ve güvenlik için Suriye ile İsrail arasında yapıcı diyalog kurulmasının önemine dikkat çekti.

Rusya'nın tepkisi: İsrail'in eylemleri kınandı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, İsrail'in Suriye'ye yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi: "Özellikle İsrail, Aralık 2024'ten bu yana Suriye'deki çalkantılı geçiş döneminden tam olarak yararlanmıştır."

Nebenzia, "(İsrail) Batı Kudüs ve Suriye'nin güneyinde geniş alanları işgal etmiş, düzenli olarak Suriye topraklarına saldırılar düzenlemiş ve ülkenin içişlerine açıkça müdahale etmektedir. İsrail'in eylemlerini uluslararası platformda kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus temsilci, İsrail güçlerinin işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesini talep ederek, Tel Aviv yönetiminin çıkarlarına hizmet edecek yolun Şam yönetimiyle pragmatik işbirliği geliştirmek olduğunu savundu.

Nebenzia ayrıca, Suriye'deki geçiş sürecinin karşılaştığı zorlukların ve bölgedeki artan gerilimlerin ülkenin ulusal birliğinin yeniden sağlanmasının kırılganlığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.