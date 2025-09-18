BMGK'de Suriye Tartışması: Rusya'dan İsrail'e Sert Eleştiri

BMGK'de Suriye'nin geçiş süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı; ABD destek çağrısı yaparken Rusya, İsrail'i Aralık 2024'ten beri yararlanmakla suçladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 19:54
BMGK'de Suriye Tartışması: Rusya'dan İsrail'e Sert Eleştiri

BMGK'de Suriye'deki geçiş süreci ve bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde "Orta Doğu'daki Durum" başlıklı oturumda, Suriye'deki geçiş hükümetinin karşılaştığı zorluklar ve son dönemde yaşanan gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

ABD: Destek çağrısı ve yaptırımların hafifletilmesi talebi

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, oturumda yaptığı konuşmada geçici hükümetin başarılı olması için "yabancı ortakların ve özellikle de bölgedekilerin" desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Shea, "Suudi Arabistan, Katar, Türkiye ve Ürdün gibi Suriye kurumlarını desteklemek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için harekete geçen ülkeleri takdir ediyoruz." dedi.

Shea, Güvenlik Konseyi'nden Suriye'ye uygulanan yaptırımların hafifletilmesi yönünde destek istedi ve "Tüm Suriyeliler güvenliği, istikrarı ve refahı hak ediyor ve liderlerinin de bunu başarmasını bekliyorlar." sözleriyle her Suriyelinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

ABD'li diplomat ayrıca, bölgesel barış ve güvenlik için Suriye ile İsrail arasında yapıcı diyalog kurulmasının önemine dikkat çekti.

Rusya'nın tepkisi: İsrail'in eylemleri kınandı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, İsrail'in Suriye'ye yönelik tutumunu sert sözlerle eleştirdi: "Özellikle İsrail, Aralık 2024'ten bu yana Suriye'deki çalkantılı geçiş döneminden tam olarak yararlanmıştır."

Nebenzia, "(İsrail) Batı Kudüs ve Suriye'nin güneyinde geniş alanları işgal etmiş, düzenli olarak Suriye topraklarına saldırılar düzenlemiş ve ülkenin içişlerine açıkça müdahale etmektedir. İsrail'in eylemlerini uluslararası platformda kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus temsilci, İsrail güçlerinin işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesini talep ederek, Tel Aviv yönetiminin çıkarlarına hizmet edecek yolun Şam yönetimiyle pragmatik işbirliği geliştirmek olduğunu savundu.

Nebenzia ayrıca, Suriye'deki geçiş sürecinin karşılaştığı zorlukların ve bölgedeki artan gerilimlerin ülkenin ulusal birliğinin yeniden sağlanmasının kırılganlığını açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
2
Rusya'dan Kiev'e 1000 Ukraynalı Askerin Cenazesi İade Edildi
3
Mustafa Destici'den 19 Eylül Gaziler Günü Mesajı
4
Kahire'de Müzeden Çalınan 3 Bin Yıllık Altın Bilezik Eritildi
5
Fuat Oktay: TEKNOFEST ile Savunma İhracatında İlk 10 Hedefi
6
Fransa'da kemer sıkma karşıtı gösterilerde 181 gözaltı
7
Almanya'da Taksiciler Özel Ulaşım Hizmetlerini Protesto Etti

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)