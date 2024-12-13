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BMGK, Eş-Şebab'a Yaptırımları 2025'e Kadar Uzattı

BMGK, terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik yaptırımların süresini 28 Şubat 2025'e kadar uzattı. Karar oybirliğiyle alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:34
BMGK, Eş-Şebab'a Yaptırımları 2025'e Kadar Uzattı

BMGK, Eş-Şebab'a Yönelik Yaptırımları Uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), terör örgütü Eş-Şebab'a karşı uygulanan yaptırımların süresini 28 Şubat 2025'e kadar uzattı. Bu karar, 15 üyeli BMGK'de İngiltere tarafından sunulan tasarının oybirliğiyle kabul edilmesiyle alındı.

Yaptırımların Kapsamı ve Detayları

Alınan kararda, yasadışı silah ithalatına yönelik ambargo, kömür ihracatı yasağı ve el yapımı patlayıcı bileşenlerine ilişkin yasağın uygulanmasını sağlamak amacıyla denizden müdahale yetkisi de 28 Şubat 2025 tarihine kadar yenilendi.

Öte yandan, Eş-Şebab'a yönelik silah ambargosu, seyahat yasakları ve malvarlığı dondurma tedbirleri de geçerli olmaya devam ediyor.

Eş-Şebab'ın Terör Faaliyetleri

Eş-Şebab, 2007'den bu yana Somali hükümeti ve Afrika Birliği güçlerine karşı saldırılar düzenlemekte; şehir ve kırsalda sık sık terör eylemleri gerçekleştirmektedir. Bu terör örgütü, 12 Nisan 2010'da BMGK'nin yaptırım listesine alınmıştı.

Son olarak, Ocak 2024'te Somali'ye acil iniş yapan BM helikopteri, Eş-Şebab üyeleri tarafından alıkonulmuştu. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, görevine başladığı 2022'den itibaren Eş-Şebab'a karşı mücadelesini hızlandırmış durumda.

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