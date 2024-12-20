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BMGK, Golan Tepeleri için UNDOF'un Görev Süresini 6 Ay Uzattı

BMGK, Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü UNDOF'un görev süresini 30 Haziran 2025'e kadar uzattı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 23:21
BMGK, Golan Tepeleri için UNDOF'un Görev Süresini 6 Ay Uzattı

BMGK, UNDOF'un Görev Süresini Uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF)'nun görev süresini 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Karar Oy Birliğiyle Alındı

BMGK'nın 15 üyesi arasında yer alan ABD ve Rusya tarafından sunulan tasarı, oy birliği ile kabul edilerek bu önemli adım atıldı. Kararda, UNDOF'un tarafsız bir yapıda kalmaya devam etmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, BM barış gücü askerlerini tehlikeye atan tüm faaliyetlerin durdurulmasının önemi de belirtildi.

Güvenli Görev İhtiyacı

Karar, BM personelinin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Buna ek olarak, UNDOF dışındaki gruplara, UNDOF mevzilerini terk etmeleri ve barış gücü askerlerine ait araç, silah ve ekipmanları iade etmeleri çağrısında bulunuldu.

UNDOF'un Geçmişi

Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in 1967'den bu yana sürdürdüğü işgal, Suriye ile yapılan 1974 tarihli Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile denetim altına alınmaya çalışılmıştır. Anlaşmaya göre, her iki tarafın da tüm askeri faaliyetleri durdurması beklenmekteydi. UNDOF, 1974 yılından bu yana bu bölgede yaşanan uyuşmazlıkları izlemek amacıyla BMGK kararıyla kurulmuştur.

Son olarak, kararın uygulanması ve bölgedeki gelişmeler hakkında BM Genel Sekreterinden her 90 günde bir rapor sunulması talep edilmiştir.

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